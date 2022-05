Exigen se regrese Fondo Minero a los municipios

El dirigente sindical recordó que el Fondo Minero es un impuesto que se creó en 2014 para que las empresas mineras del país tuvieran la obligación de que de las utilidades que obtuvieran entregaran un porcentaje, alrededor de entre 7.5 y el 8 por ciento a los estados y municipios donde estuvieran asentadas.

Sin embargo, desde 2019 a la fecha, ese recurso ya no se entrega a estados y municipios, sino que le entrega al Gobierno Federal, que desde esa fecha lo ha monopolizado y no se ha visto que se derrame en las comunidades mineras.

"El argumento del Gobierno Federal actual es que los estados y municipios no lo operaban de manera transparente y que había presunción de corrupción, sin embargo algunas obras se hicieron, no muchas, pero se hicieron; el problema es que ahorita no vemos nada y el reclamo que tenemos de nuestro sindicato nacional de trabajadores de la industria minera y metalúrgica CTM es que el fondo regrese a los municipios; ya no a los estados, a los municipios para que se hagan obras en beneficio de la comunidad como drenaje, alcantarillado, pavimentación, mejoramiento de escuelas, hospitales y clínicas, que haya desayunadores en todas las escuelas, que tengan presupuesto para operar en las propias universidades, cuando las haya como en el caso de Cananea", mencionó.

Villarreal Gámez dijo que se trata de recursos multimillonarios, pues sólo en el 2021 tocarían para Cananea más de 2 mil millones de pesos del fondo minero y si se le suma el año 2019 y 2020, que son de este gobierno federal, serían seguramente cerca de 5 mil millones de pesos que no se han visto.

Hay muchas regiones mineras en Sonora, añadió, como Sahuaripa, Caborca, Navojoa, Álamos y todo el Río Sonora, donde esos recursos harían mucho bien para crear empresas productivas y generar fuentes de trabajo distintas a la minería para cuando se agote el material minero.

"Entonces yo creo que a través de ese impuesto la industria minera no sólo les deja a las comunidades minera los hoyos y el recuerdo como luego se dice, sino que le deja proyectos productivos para que la gente viva con mayor calidad de vida. Por eso exigimos que el Fondo Minero regrese a todas las zonas mineras de Sonora y del país", puntualizó