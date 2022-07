Exigen justicia para José de Jesús

Mariela Largada Alcalá, hermana de la víctima, detalló que José Jesús fue detenido la madrugada del 9 de julio, únicamente por estar en el lugar equivocado, pues explicó que al acudir a una fiesta, elementos de la Policía Estatal la pararon por tener la música en alto volumen y mientras inspeccionaron el lugar encontraron dos pistolas, por lo que detuvieron a los presentes.

"Tenemos las pruebas de que él iba llegando de su trabajo. Él es ingeniero y trabaja en una mina; él iba llegando del trabajo el pasado jueves y para el viernes se fue con su grupo de amigos, eran cuatro personas más y lo detienen el 9 de julio a las 8:00 de la mañana", expresó.

Comentó que el día que se llevaron a su hermano, los oficiales estatales encontraron dos armas, una tirada en el piso y la otra la tenía otro hombre fajada en el pantalón, por lo que siete personas fueron procesadas por el delito de crimen organizado, entre ellos su hermano José Jesús Largada, quien afirmó no tiene nada que ver con esas pistolas.

"Nuestro llamado es a que detengan a los que verdaderamente son delincuentes y que no se lleven entre las patas a personas inocentes que no deben de estar detenidas", dijo.

Indicó que hasta el momento no han podido verlo y agregó que el abogado que contrataron les comentó que no hay una solución concreta al caso, donde hasta el momento no hay fecha definida para el juicio concluya y mientras eso pasa, este joven permanecerá en la cárcel.