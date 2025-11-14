Este sábado marchan contra CFE

Este sábado marcha la Unión de Usuarios para pedir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se haga responsable de las explosiones de transformadores que se han registrado en el Estado, con la finalidad de evitar otra tragedia como la del pasado 1 de noviembre que ocasionó el siniestro de la tienda Waldo`s, informó Ignacio Peinado Luna, dirigente del colectivo.

De una manera constante continuará la Unión de Usuarios pidiendo que la CFE cumpla con el mantenimiento correspondiente a los transformadores, sobre todo después de la tragedia recién registrada donde fallecieron 24 personas, recordando que en ocasiones anteriores ya han presentado reportes de apagones y otras explosiones, de transformadores que son propiedad de la comisión.

Peinado Luna, recordó que esta temporada de verano al menos como Unión de Usuarios, recibieron hasta 40 reportes de familias solicitando apoyo para que se les gestionara el restablecer el servicio de energía eléctrica debido causado por apagones por sobre carga. "Queremos que la CFE se responsabilice por los daños causados".

En la segunda marcha realizada este año con este tema que también busca que regularicen las tarifas de energía eléctrica, se invitó a la población en general para reunirse a las 16:00 horas en el Jardín Juárez ubicado en la colonia centro, a escasas cuadras donde ocurrió la explosión de la tienda mencionada.

De este punto partirán hasta llegar a las estaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la calle Juárez, donde esperan lanzar un mensaje de conciencia sobre lo que consideran negligencia e irresponsabilidad por parte de la comisión y la falta de empatía hacia las familias.

Entre los temas que se tocarán al llegar a la CFE, serán los altos montos, el mantenimiento del equipo, seguridad para evitar golpear el bolsillo ciudadano con apagones que han durado horas y que han traído como consecuencia el que se pierdan los alimentos, el convertir el servicio en un derecho humano.