Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 21 de enero

La sequía en Sonora mantiene a las presas del Río Yaqui en niveles críticos, con apenas 29.4% de su capacidad, según Conagua

Ene. 21, 2026
La sequía que afecta a Sonora desde hace varios años continúa dejando efectos visibles en los principales sistemas de almacenamiento de agua del estado. La falta de lluvias, las altas temperaturas y la presión constante sobre el recurso hídrico han colocado a la entidad en un escenario delicado, particularmente en el sur, donde la cuenca del Río Yaqui es fundamental para el abasto de agua y el desarrollo agrícola, pecuario e industrial.

Aunque en comparación con el año pasado se observa una ligera recuperación, los niveles actuales siguen lejos de ofrecer certidumbre para enfrentar los próximos meses.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a este miércoles 21 de enero, las tres principales presas de la cuenca del Río Yaqui, La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto 2 mil 059.1 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas el 29.4 por ciento de su capacidad total.

Si bien el volumen actual refleja una recuperación de 865.3 Mm³ en comparación con el mismo periodo de 2024, especialistas y autoridades advierten que esta mejora resulta insuficiente para garantizar el suministro de agua, particularmente ante la ausencia de lluvias recientes y la elevada demanda de los sectores agrícola, pecuario e industrial que dependen de esta cuenca, considerada estratégica para la economía de Sonora.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

El informe de Conagua evidencia un comportamiento dispar entre los principales embalses del sistema hidráulico del Río Yaqui, tanto en niveles de almacenamiento como en aportaciones.

  • La presa La Angostura registra un volumen de 438.2 Mm³, equivalente al 57.5 por ciento de su capacidad total. Este embalse mantiene una aportación de 3.13 metros cúbicos por segundo; no obstante, el reporte oficial señala que no se han registrado precipitaciones recientes en la zona.
  • La presa El Novillo, considerada uno de los pilares del sistema hidráulico de Sonora, almacena actualmente 974.3 Mm³, lo que equivale al 32.3 por ciento de su capacidad. No se registran aportaciones ni lluvias recientes, situación que genera preocupación debido a su papel clave en el abastecimiento regional.
  • La presa El Oviáchic, cuenta con la situación más crítica con un almacenamiento de 646.6 Mm³, es decir, el 20.0 por ciento de su capacidad total. Este embalse no presenta aportaciones ni precipitaciones recientes, lo que limita severamente su recuperación en el corto plazo.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui registra una aportación total de apenas 3.13 metros cúbicos por segundo, un nivel que especialistas consideran insuficiente no solo para cubrir la demanda actual, sino también para asegurar reservas a mediano plazo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

