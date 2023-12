En Huatabampo protestan por cierre de guardería

Debido al cierre de la institución, padres y madres de familia tomaron este jueves la calle de la guardería Los Generalitos, la principal estancia de Huatabampo.

El cierre de la estancia está previsto para mañana, viernes 29, lo que afectará a 200 niños y 49 trabajadores.

La representante de los manifestantes, Clarisa Gastélum Aldama, manifestó que los propietarios no participaron en la licitación correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un error que no percibieron en la convocatoria.

Y que las autoridades les brindaron como opción, el recibir el apoyo económico para guarderías en marzo próximo, pero no están de acuerdo con esa propuesta.

"Lo que queremos es que la estancia, que tiene más de 20 años, siga funcionando, porque además brinda muy buen servicio y atención", expresaron.

Gastélum Aldama dijo que se vieron obligados a tomar esas acciones drásticas de protesta, como el bloqueo de la calle Hidalgo, al considerar que es la única forma de que las instancias competentes los volteen a ver.

Explicó que el Grupo Lam, propietario de la guardería, está solicitando una prórroga para hacer el trámite correspondiente ante el IMSS, y con ello evitar que los niños queden desprotegidos.

"Además, no tenemos dinero para pagar una estancia particular, por lo que vamos a tener que dejar los trabajos para cuidar a nuestros hijos; no es justo", añadió.

Finalmente, los padres de familia reiteraron la petición al IMSS, así como al Gobierno del Estado, diputados y Ayuntamiento de Huatabampo, que los apoyen en esta demanda.

"Deben ser solidarios con nosotros, porque el cierre va a traer repercusiones negativas para muchas familias", puntualizó Clarisa Gastélum.