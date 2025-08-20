  • 24° C
Empalme se prepara para el Barber Fest: ¡Habrá cortes de cabello gratuitos!

Barberos locales y estudiantes ofrecerán servicios gratuitos para que los niños inicien el ciclo escolar

Ago. 20, 2025
El Barber Fest representa fielmente la visión innovadora y comprometida del alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar / Foto: Boletín
El Barber Fest representa fielmente la visión innovadora y comprometida del alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar / Foto: Boletín

El próximo viernes 29 de agosto, la plaza Independencia, conocida cariñosamente como "El Tinaco", se convertirá en el epicentro de la solidaridad y el estilo en Empalme. De 6:00 a 9:00 de la noche, el Ayuntamiento, bajo la administración del alcalde Luis Fuentes Aguilar, celebrará la segunda edición del exitoso Barber Fest, un evento diseñado para aligerar la carga económica de las familias en la antesala del regreso a la escuela.

Pero esto va mucho más allá de un simple corte de cabello. La iniciativa, coordinada por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo que dirige Luis Fernando Gutiérrez Olguín, busca que cada niño y niña de la ciudad pueda comenzar su nuevo ciclo escolar sintiéndose seguro y con la mejor de sus sonrisas, gracias a un look renovado y completamente gratuito.

La fuerza detrás de este proyecto la ponen los auténticos héroes locales, un gran contingente de barberías establecidas en el municipio y los talentosos alumnos e instructores del curso de corte del Icatson Plantel Empalme. Su participación voluntaria es el corazón del evento, demostrando un profundo compromiso y una encomiable responsabilidad social con su comunidad.

El Barber Fest es un claro reflejo de la visión del presidente municipal, Luis Fuentes Aguilar, de impulsar acciones que generen un beneficio directo y tangible para las familias empalmenses. Además de los cortes gratuitos, las familias que asistan podrán disfrutar de un ambiente festivo con dinámicas divertidas y varias sorpresas que se han preparado especialmente para hacer de esta tarde un momento inolvidable.

Es una cita perfecta para apoyar el comercio local, disfrutar en familia y darle la bienvenida al nuevo curso escolar con toda la actitud.

