Crisis de sequía azota a Álamos

A causa de la escasez de agua y las graves afectaciones que ha traído consigo en el Municipio de Álamos, el Consejo Municipal de Protección Civil aprobó la declaratoria de emergencia por sequía extrema.

Fue en sesión extraordinaria del Consejo donde se expuso la problemática que se vive el Municipio y donde a causa de ello, se informó que toda la superficie sembrada en agricultura de temporal fue siniestrada en su totalidad; los pastizales no lograron alcanzar su madurez total, las norias, pozos y aguajes no recuperaron su nivel normal, los represos han permanecido secos y los causes de afluentes, arroyos, ríos y la Presa Adolfo Ruíz Cortines se encuentran en un nivel muy bajo.

Víctor Balderrama, alcalde de Álamos, expuso ante el consejo la problemática y los desafíos que ha representado para el Municipio la falta de agua.

“Como es de su conocimiento, durante la temporada de lluvias del 2023 las precipitaciones estuvieron muy por debajo de lo normal, motivo por el cual se registraron en nuestro Municipio afectaciones muy severas por la escasez de agua, cuyas consecuencias siguen presentándose en el presente año”, abundó.

Por ello propuso que todo territorio de Álamos sea declarado como zona de emergencia por sequía extrema, para que los usuarios y productores puedan acceder a los programas de emergencia ante el Estado y la Federación.

El Consejo aprobó la solicitud y acordó enviar el expediente completo al gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaño, además de destacar la situación que guarda el Municipio, adjuntado la solicitud de que Álamos sea declarado como zona de emergencia a la brevedad