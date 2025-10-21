El pequeño ´Netito´, el héroe huatabampense que dio vida a otros tras la tragedia

La comunidad de Huatabampo se encuentra de luto, pero también llena de orgullo al recordar al pequeño ´Netito´, un niño cuya nobleza trascendió la tragedia.

A pesar de perder la vida tras un accidente vial ocurrido el pasado 12 de octubre, su espíritu generoso dio esperanza a otras familias al convertirse en donador de órganos.

EL PEQUEÑO ´NETITO´, EL HÉROE HUATABAMPENSE

El trágico accidente ocurrió el pasado 12 de octubre en el tramo carretero que conecta La Escalera con Bachantahui, en el sur de Sonora. El menor viajaba junto a su familia cuando el vehículo en el que se trasladaban sufrió un percance, lo que le provocó graves heridas. A pesar de los esfuerzos médicos, ´Netito´ perdió la vida días después, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos y la comunidad huatabampense que se unió en oración por su recuperación.

El menor sufrió graves herida, pero su historia no terminó ahí: con profundo amor y solidaridad, su familia decidió donar sus riñones, permitiendo que dos personas en Torreón, Coahuila, tuvieran una nueva oportunidad de vivir.

El procedimiento fue coordinado por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Desde la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades Número 2, en Ciudad Obregón, los órganos fueron trasladados hacia la UMAE de Torreón, donde los receptores ya esperaban.

Este gesto heroico convirtió a ´Netito´ en símbolo de esperanza y amor para toda la comunidad. Su familia, con una decisión llena de humanidad, mostró que incluso en los momentos más difíciles, la vida puede seguir floreciendo.

´Netito´ será recordado no solo como una víctima de un trágico accidente, sino como un héroe que dio vida a otros. En el corazón de Huatabampo quedará grabado su nombre, como un ejemplo eterno de que incluso los más pequeños pueden dejar una huella inmensa en el mundo.