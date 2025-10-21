Clima en Sonora hoy, 21 de octubre: se esperan lluvias ligeras y amaneceres fríos; se aproxima frente frío

Con base en el análisis de la información meteorológica general y en datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa el pronóstico del clima en Sonora para este martes 21 de octubre.
Este día, una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera favorecerá cielos parcialmente nublados y la posibilidad de lluvias ligeras (de 0.5 a 5 mm) durante la tarde, principalmente en las regiones del noroeste y norte del estado.
Asimismo, se prevén amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas entre 7 y 14°C en zonas montañosas, mientras que el ambiente se mantendrá cálido a caluroso por la tarde, alcanzando temperaturas máximas de entre 36 y 38°C en la mayor parte del estado.
Se informa además sobre la posible aproximación de un nuevo frente frío durante el próximo 28 de octubre, lo que podría generar un ligero descenso de temperatura y rachas de viento moderadas, especialmente en el noroeste de Sonora.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Mínima de 21°C y máxima de 38°C. Humedad relativa del 50%. Vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos mayormente despejados. 0% de probabilidad de precipitación.
- Ciudad Obregón: Mínima de 21°C y máxima de 38°C. Humedad del 65%. Vientos de hasta 40 km/h. Cielos despejados. 0% de probabilidad de lluvia.
- Nogales: Mínima de 11°C y máxima de 31°C. Humedad del 55%. Vientos con rachas de hasta 50 km/h. Cielos mayormente despejados con 20% de probabilidad de lluvia.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 17°C y máxima de 34°C. Humedad del 30%. Rachas de viento de hasta 30 km/h. Cielos parcialmente nublados. 10% de probabilidad de lluvia.
- Navojoa: Mínima de 21°C y máxima de 39°C. Humedad del 70%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielos despejados. 0% de probabilidad de lluvia.
- Agua Prieta: Mínima de 11°C y máxima de 31°C. Humedad del 55%. Rachas de viento de hasta 30 km/h. Cielos mayormente despejados. 0% de probabilidad de lluvia.
- Guaymas: Mínima de 23°C y máxima de 35°C. Humedad del 65%. Rachas de viento de hasta 60 km/h. Cielos despejados. 0% de probabilidad de lluvia.