Clima en Sonora hoy, 21 de octubre: se esperan lluvias ligeras y amaneceres fríos; se aproxima frente frío

Con base en el análisis de la información meteorológica general y en datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa el pronóstico del clima en Sonora para este martes 21 de octubre.

Este día, una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera favorecerá cielos parcialmente nublados y la posibilidad de lluvias ligeras (de 0.5 a 5 mm) durante la tarde, principalmente en las regiones del noroeste y norte del estado.

Asimismo, se prevén amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas entre 7 y 14°C en zonas montañosas, mientras que el ambiente se mantendrá cálido a caluroso por la tarde, alcanzando temperaturas máximas de entre 36 y 38°C en la mayor parte del estado.

Se informa además sobre la posible aproximación de un nuevo frente frío durante el próximo 28 de octubre, lo que podría generar un ligero descenso de temperatura y rachas de viento moderadas, especialmente en el noroeste de Sonora.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA