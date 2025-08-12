  • 24° C
Sonora

Ejidos del Mayo claman apoyos

Desde finales del año pasado expusieron la problemática a la titular de la Sagarhpa, Célida López Cárdenas

Ago. 12, 2025
Más de 3 mil integrantes de 10 comisariados ejidales de los municipios de Navojoa y Etchojoa pidieron al Gobierno Federal y Estatal apoyos económicos directos.

 Balvanedo Fuentes Cuén, ejidatario y líder social de Pueblo Mayo, señaló que no tienen dinero porque no pudieron rentar las tierras por falta de siembras.

"No tenemos ingresos, la gente está desesperada, muchos no tienen ni para pagar la luz, el agua y, además, ahí vienen muchos gastos por lo de las escuelas", manifestó.

Recordó que, en otros años de sequía, el Gobierno los apoyaba con 20, 30 o 50 mil pesos, pero ahora ha sido muy distinto, además de que desaparecieron muchos programas del campo que operaban administraciones anteriores.

Mencionó que, entre los ejidos afectados, están División del Norte, Héroes de Cuitaca, Genovevo de la O, Lázaro Cárdenas, Mártires Campo 60, Pesqueira, Pueblo Mayo, Agustín Melgar, Bacame, entre otros.

Fuentes Cuén indicó que también están pidiendo ayuda para la rehabilitación de pozos que están inactivos y así tener algunas alternativas de cultivo.

Dijo que desde finales del año pasado expusieron la problemática a la titular de la Sagarhpa, Célida López Cárdenas, "pero continuamos sin tener una respuesta positiva".

"No queda más que esperar que siga lloviendo para que la Presa se recupere más y que las cosas sean mejores en el ciclo agrícola 2025-2026, porque en este ciclo actual, ya no se vio claro", agregó.

Raúl Armenta
