Ejidatarios de Álamos piden a alcalde revisar caso de minera Corner Bay

Ejidatarios de El Sombrerito, en el municipio de Álamos, solicitaron la intervención del Presidente Municipal, Víctor Balderrama Cárdenas en el caso de la mina Corner Bay Panamerican Silver, que continúa contaminando, aseguraron, con cianuro y otros compuestos químicos peligrosos.

José Wilson Antelo, representante de El Sombrerito, aseguró que esta semana han circulado "a escondidas" más de 40 dompes, lo que no debería ser, porque actualmente se está en la etapa de remediación y descontaminación, pero no de extracción.

"Los trabajadores toman otros caminos, no por los de nuestra comunidad, ya que no quieren que la gente los vea y les reclame, no sólo por los trabajos y la contaminación, sino porque ni siquiera han reforestado, que es lo único que está vigente ahorita en el contrato", dijo.

Wilson Antelo consideró que el Presidente Municipal tiene la facultad para hacer algo y que principalmente defienda a los habitantes de ése y otros poblados, que durante muchos años "han tenido más perjuicios que beneficios".

"En la mina siguen trabajando y contaminando, pero no hay autoridad federal, estatal o local que haga algo; e incluso, cuando no trabajan, de todas maneras sigue la contaminación porque tiran todo el veneno", afirmó.

El representa de El Sombrerito mencionó que desde hace más de tres años se ha solicitado el apoyo de diversas dependencias y organismos, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), diputados, investigadores universitarios, líderes sociales, pero no se ha podido lograr nada, por lo que siguen los daños a los mantos freáticos, flora y fauna y, sobre todo, a la salud de la población.

"En los próximos años se notarán más los efectos de esta contaminación; habrá muchas personas enfermas": José Wilson

Cabe señalar que la mina Corner Bay comenzó a extraer oro y plata en el 2005 y actualmente está en el último año de su etapa de remediación.