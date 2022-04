Egresa de su carrera universitaria con calificación perfecta

De manera oficial, el ahora profesionista egresó de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales, pero no solo tuvo el mejor promedio de su generación, 2017-2021, sino de todas las carreras, con una calificación de 100 en todas las asignaturas.

PUBLICIDAD

"Investigué sobre las carreras que involucraban el entorno tecnológico y vi que la carrera en sistemas era justo lo que esperaba y quería", expresó.

A Gabriel Manuel siempre le han interesado las computadoras y se le hace interesante que todo el mundo está inclinándose a la revolución tecnológica; por eso tomó la decisión de entrar a esta ingeniería.

"Como es algo que me gusta, los momentos que pudieron ser difíciles, los veía como un reto, ya que era algo que me gusta y quería desempeñarme; entonces, así se me hizo más fácil llevar la carrera", dijo.

Pérez Banda ha tenido un promedio perfecto desde que cursaba la secundaria, y comentó que estos logros lo llenan de mucha alegría y afirmó que son gracias a la ayuda de su familia y a todos los que lo han apoyado en su vida.