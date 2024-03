Eclipse Solar 2024: ¿Qué porcentaje oscurecerá en Navojoa?

El 8 de abril próximo será el Eclipse Solar este 2024, el cual podrá ser visible en diferentes lugares de México, pero en Sonora contará con una visibilidad de entre un 70 y 80 por ciento, según especialistas. Puedes verificar la lista de ciudades de Sonora donde se podrá ver este fenómeno astronómico y su porcentaje de visibilidad aquí.

Sinaloa, Durango, Coahuila serán algunos de los otros estados de la República Mexicana donde se podrá observar el Eclipse Solar, en ciudades como Durango, Torreón y Monclova, siendo el evento astronómico más esperado de la década.

De manera parcial también podrá ser visible en regiones de Estados Unidos y Canadá, pero sólo en algunas partes y con menor tiempo, la luna bloqueará el Sol, por lo que será un eclipse parcial.

La duración del Eclipse Solar 2024 se extenderá por 2 horas y 41 minutos, tomando en cuenta la suma de las etapas parciales y totales.

¿Cuándo fue el último Eclipse Solar?

A inicios de la década de los 90 fue cuando en México se registró un eclipse total de Sol. La fecha exacta de este fenómeno astronómico fue el 11 de julio de 1991, el cual se dio a conocer en este entonces como "El Gran Eclipse de México", según lo nombraron los medios de comunicación de la época.

¿Cómo se verá en Navojoa?

En la ciudad de Navojoa se estima que el Eclipse Solar será visible un 88 por ciento, iniciará a las 09:56 horas y llegará a su mayor parte de sombra a las 11:12 horas, según el simulador del eclipse en eclipse2024.org.

MAZATLÁN EN PENUMBRAS

Mazatlán es el lugar donde se podrá observar en su totalidad, y será la primera ciudad donde se reciba la sombra, con un inicio a las 9:51:23 am. La fase total del eclipse comenzará a las 11:07:25 am y concluirá a las 11:11:45 am.