  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Drenaje saturado

Basura invade la red sanitaria y empeora la crisis; ante constantes hallazgos

Oct. 21, 2025
Drenaje saturado

Basura, telas, plásticos y hasta metales, han sido parte de los hallazgos que se han tenido al interior de la red de drenaje en Navojoa durante los últimos días y que está impactando en los trabajos que se siguen realizando.

Así lo dio a conocer el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, quien externó el llamado a la comunidad a evitar hacerlo, ya que contribuye a que los drenajes colapsen, un tema que se ha presentado de manera recurrente durante los últimos meses.

imagen-cuerpo

"Siempre que vean un drenaje colapsado lo vamos a atender y reparar, pero cada vez que atendemos un drenaje nos encontramos lo mismo: basura, telas, plásticos, metales, esto lo podemos evitar desechando la basura donde corresponde", recomendó.

Durante este año, se ha evidenciado la presencia de llantas, grasa y grandes cantidades de basura sobre los drenajes y alcantarillas, lo que viene a impactar un sistema de drenaje que se encuentra en malas condiciones.

imagen-cuerpo

El munícipe resaltó que es esencial un cambio de cultura en la sociedad para evitar posteriores afectaciones sobre la red.

"Tirar basura en la calle o en el drenaje no solo daña la infraestructura, pone en riesgo la salud, el entorno y la calidad de vida de nuestras familias", agregó.

imagen-cuerpo

Se estima que en Navojoa hasta el 70 por ciento de la red de drenaje presenta problemas, los cuales se agravan debido a la obstrucción causada por la acumulación de basura

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Retomarán consultas sobre Reserva Pitayal
Sonora

Retomarán consultas sobre Reserva Pitayal

Octubre 21, 2025

Las intensas lluvias y afectaciones en área rural pararon el proceso, dice la ONG Naturaleza y Cultura Sierra Madre

Archivan denuncia de mayos ante la Fisel
Sonora

"Archivan" denuncia de mayos ante la Fisel

Octubre 21, 2025

El Gobierno Tradicional de los Ocho Pueblos exige castigo a responsables de presuntos delitos electorales en elección de regidor étnico de Etchojoa

Alfonso Durazo anuncia la edición 25 de la Feli-Son para impulsar la lectura y la cultura en Sonora
Sonora

Alfonso Durazo anuncia la edición 25 de la Feli-Son para impulsar la lectura y la cultura en Sonora

Octubre 21, 2025

El evento se llevará a cabo del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo, bajo el lema "Nos vemos en los libros"