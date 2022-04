"Doctor Vagón" llega con salud

En este hecho histórico el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, acompañado por la directora de Salud Municipal, Dora Alicia Ruelas Armenta, el director de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esquer recorrieron la estación de ferrocarril donde fue instalado el "Doctor Vagón" para reiterarles a los operadores de este magnífico programa de beneficio a la ciudadanía, y a su vez, refrendarles todo el apoyo en esta labor tan importante que realizan.

El Doctor Vagón es un programa de la Fundación Grupo México que recorre 23 estados de la República Mexicana en un año, y en este 2022 seleccionaron a Sonora para traer salud a los ciudadanos con medicina general, especialistas en diabetes, optometristas, nutrición, dermatología, pediatría y ginecología, cardiología.

También realizan estudios de laboratorio, estudios de rayos x, adaptación de lentes, adaptación de aparatos auditivos y entrega de medicamento, todo con servicios gratuitos en un horario de 06:00 a 17:00 horas del 09 al 12 de abril en su recorrido por Nogales.

En voz de los ciudadanos, coincidieron que la visita del "Doctor Vagón" es un hecho histórico nunca antes visto en esta frontera, sobre todo por tratarse de servicios completos, con personal muy profesional los cuales brindan una excelente atención.

LLEGAN TEMPRANO

María del Socorro Bracamontes, de la colonia Bolívar mencionó que ella acudió desde las 06:30 horas para alcanzar una ficha, con la cual tuvo la oportunidad de entrar con el médico general, y después con el especialista quiropráctico, donde le hicieron varios estudios gratuitos con una atención de mucha calidad.

"Estoy muy contenta de haber asistido, esto realmente es otro nivel de servicio, cuenta con un personal de mucha experiencia y la forma en que me atendieron es excelente, por eso agradezco a Grupo México, y también invito a la ciudadanía a venir a esta estación de ferrocarril, en la colonia Lomas de Nogales, y aprovechar todos los servicios que están ofreciendo de forma gratuita", dijo.

Jesús Ramón Gaxiola Vega, de la colonia Empalme, dijo que la venida del "Doctor Vagón" a esta frontera le causó sorpresa, admiración y hoy un gran agradecimiento, ya que por primera vez en la historia de Nogales él ha visto una cosa tan grande en el tema de salud.

"Tantos años en Nogales y jamás había visto que trajeran algo como esto, y hoy ha sido histórico, es por eso que yo no dudé en venir y solicitar el servicio del optometrista, para que me checaran la vista y me adapten lentes, por lo que estoy muy contento, el trato, todo está muy bien, es por eso que invito a que más personas vengan y se atiendan, esto es de mucho beneficio porque hay quienes no tenemos para pagar una consulta con un especialista, y si tenemos un seguro tenemos que esperar mucho tiempo para las citas", mencionó.