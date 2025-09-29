Detienen a dos agentes de la AMIC en Sonora

Son dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) los que se encuentran en investigación, uno es debido al atropellamiento de una persona en San Carlos, el cual ya tiene orden de aprehensión y otro caso se trata de una agente que amenazó con su arma, informó Carlos Alberto Flores, comisario de la AMIC.

Sobre el primer caso mencionado, señaló que este lunes a las seis de la mañana se ejecutó una orden de aprehensión en contra de un agente que mientras se encontraba fuera del horario de servicio, impactó a una persona que iba en una motocicleta sin casco para protección, circulando por el bulevar Tetakawi.

"Ya se encuentra internado en el Cereso correspondiente. Los delitos que enfrenta son lesiones, daños a propiedad ajena y abandono de persona. El agente dio negativo al consumo de drogas y presentó un nivel de alcohol por debajo del permitido", detalló el comisario de la AMIC.

En cuanto los hechos ocurridos en Cajeme, dijo que se trata de una agente, que también fuera de su horario de trabajo, estaba en un centro de esparcimiento y que al salir del lugar, al dar reversa con su vehículo personal, impactó otra unidad, por lo que fue confrontada. "Durante el incidente portaba su arma de cargo con la que realizó amenazas a varias personas, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público".

De acuerdo al parte policiaco, la agente fue detenida por policías municipales e infantes de Marina, durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 02:30 horas en la calle Miguel Alemán y Yaqui, y fue al tratar de someterla cuando realizó amenazó con su arma, y además se encontraba bajo efectos de las bebidas alcohólicas, y fue trasladada a la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal, a disposición del Juez Cívico y para que el médico la certificara.