"Desaparecen" los ganaderos

La presencia de productores ganaderos en el Municipio de Álamos ha ido en decadencia, al presentarse una reducción promedio del 20% desde 2020, tiempo en el que se inició y agudizó el panorama de sequía.

Héctor Sánchez Valdez, presidente de la Asociación Ganadera de Álamos, explicó que la ausencia de lluvias y la complicación por la falta de alimento ha dificultado la labor de los productores ganaderos, algunos de ellos que tuvieron que cambiar de giro en los últimos años.

Recordó que en 2020, se contabilizaban en total 4, 256 productores ganaderos que se tenían en el Municipio, mientras que para este 2023, la cifra se ha reducido a casi 3 mil; actualmente el registro de cabezas de ganado es de 80 mil y podría reducirse.

Para 2021, agregó que muchos de los productores decidieron vender su ganado ante las complicaciones que se presentaban, dificultades que se han mantenido durante los últimos años.

El dirigente detalló que para el cierre de 2023 e inicios de 2024 si se cuenta con pasto suficiente para alimentar a las reses, sin embargo, de continuar la ausencia de lluvias el panorama podría volverse catastrófico a corto plazo.

"Si no nos llueve, ahí si nos vamos a desocupar muchos productores porque no aguantamos otra sequía, dejaría menos porcentaje de insumos y hasta carestía, además que la presa ya no tiene casi agua", detalló.

Actualmente, mencionó que están a la espera de apoyos emergentes por parte del Gobierno Estatal y Federal, pero de momento no se ha tenido respuesta a la solicitud.