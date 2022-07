Desaladora funciona

Al inaugurar esta importante instalación, el mandatario estatal hizo énfasis en que este día se avanza para resolver un problema histórico en materia de carencia de agua, donde se contemplan importantes proyectos para potenciar el desarrollo de Guaymas, Empalme y San Carlos.

"Hoy estamos dando un paso hacia el futuro. Un futuro que no está muy lejano. Esta planta representa una avanzada que viene a resolver un problema histórico de carencia de agua para Empalme, para Guaymas y, obviamente también, para San Carlos, a toda esta región que ahorita está en el interés del presidente (Andrés Manuel) López Obrador para recibir una transformación muy importante que comenzará con la modernización del puerto de Guaymas y la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua", indicó.

INVERSIÓN

El gobernador Durazo Montaño explicó que esta planta tuvo una inversión de 790 millones de pesos, de los cuales el 49 por ciento fue aportado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el cual está adscrito a Banobras, y una aportación del 51 por ciento de la empresa Aqualia, que es la responsable de operar la planta, la cual tiene una capacidad de producir 200 litros por segundo de agua desalada.

"Junto con un plan para encontrar fuentes de abasto que nos permitan garantizar este recursos por los próximos 30 años, tenemos que comenzar con una cultura que racionalice el consumo del agua. He dicho, lo repito hoy, que el gran legado de mi gobierno no va a ser la modernización del puerto, no va a ser la modernización de la carretera a Chihuahua, ni la modernización de las aduanas, ni la infraestructura que traemos en curso. Vamos a sentar las bases de un programa para abasto de agua suficiente por los 30 próximos años en el Gobierno del Estado", señaló.

José Luis Jardines Moreno, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del(CEA), reveló que la planta ya está surtiendo a la red de distribución de, y se trabajará para que, paulatinamente, el servicio llegue a más de 155 mil habitantes de la región.