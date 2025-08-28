Denuncian desacato del Ayuntamiento de Navojoa ante reinstalación de trabajadores

A poco más de 13 meses de que trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa (SUTMNS) habían sido cesados o en su caso despedidos, se logró que la justicia federal dictaminara la reinstalación de los primeros cuatro trabajadores, sin embargo, el Ayuntamiento habría hecho caso omiso a la decisión.

Así lo señaló el dirigente sindical, Ramón René García Vallejo, quien mencionó que esto ha representado un desacato a la resolución, por lo que dicha omisión, provocaría que se presentaran multas al Ayuntamiento superiores a los 26 mil pesos por cada trabajador que debió ser reinstalado.

García Vallejo indicó que la postura de la base sindical siempre ha sido directa y clara, basada en defender los derechos de los trabajadores por la vía legal y pacífica, confiando en las instituciones y en la justicia federal, la cual en estas primeras demandas, ya ha dado la razón a los sindicalizados.

"El sindicato hace un llamado a los regidores y autoridades municipales a cumplir con la ley y evitar mayores perjuicios económicos y legales, tanto para ellos como para la administración pública", enfatizó.

García Vallejo definió estas acciones como un acto que no abona a la justicia laboral, sin embargo, se acudirán a las instancias necesarias para que se hagan cumplir la reinstalación.

La disputa entre trabajadores sindicalizados y Ayuntamiento, ha generado constantes demandas durante el último año.

Son en total 112 trabajadores sindicalizados, quienes, desde hace más de un año, mantienen demandas en la búsqueda de ser reinstalados.