  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Denuncian desacato del Ayuntamiento de Navojoa ante reinstalación de trabajadores

Acusan que el juez federal habría dictaminado la reinstalación de los primeros cuatro trabajadores

Ago. 28, 2025
Personal sindicalizado se encuentra a la espera de ser reinstalado
Personal sindicalizado se encuentra a la espera de ser reinstalado

A poco más de 13 meses de que trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa (SUTMNS) habían sido cesados o en su caso despedidos, se logró que la justicia federal dictaminara la reinstalación de los primeros cuatro trabajadores, sin embargo, el Ayuntamiento habría hecho caso omiso a la decisión.

Así lo señaló el dirigente sindical, Ramón René García Vallejo, quien mencionó que esto ha representado un desacato a la resolución, por lo que dicha omisión, provocaría que se presentaran multas al Ayuntamiento superiores a los 26 mil pesos por cada trabajador que debió ser reinstalado.

García Vallejo indicó que la postura de la base sindical siempre ha sido directa y clara, basada en defender los derechos de los trabajadores por la vía legal y pacífica, confiando en las instituciones y en la justicia federal, la cual en estas primeras demandas, ya ha dado la razón a los sindicalizados.

"El sindicato hace un llamado a los regidores y autoridades municipales a cumplir con la ley y evitar mayores perjuicios económicos y legales, tanto para ellos como para la administración pública", enfatizó.

García Vallejo definió estas acciones como un acto que no abona a la justicia laboral, sin embargo, se acudirán a las instancias necesarias para que se hagan cumplir la reinstalación.

La disputa entre trabajadores sindicalizados y Ayuntamiento, ha generado constantes demandas durante el último año.

Son en total 112 trabajadores sindicalizados, quienes, desde hace más de un año, mantienen demandas en la búsqueda de ser reinstalados.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Inicia programa institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Sonora

Inicia programa institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Agosto 28, 2025

Es en unidad con Comisión Nacional de Derechos Humanos

Para detectar abuso infantil, psicólogos deben sumarse a visitas en casa: Pesqueira Leal
Sonora

Para detectar abuso infantil, psicólogos deben sumarse a visitas en casa: Pesqueira Leal

Agosto 28, 2025

Propone estrategia similar al programa médico en casa

Sonora fortalece sistema de salud con unidades de servicio
Sonora

Sonora fortalece sistema de salud con unidades de servicio

Agosto 28, 2025

Llegaron a las diez regiones atención entre ellos Cajeme, Navojoa y Huatabampo