Sonora

Dengue no da tregua

Siguen confirmándose casos de la enfermedad; ya suman 14 casos en Navojoa en lo que va del año

Oct. 12, 2025
Nuevamente, en Navojoa fueron confirmados más casos de dengue en el Informe Epidemiológico Semanal que presenta la Secretaría de Salud en Sonora, al contabilizarse cinco más en las estadísticas durante la última semana.

Con estos datos, Navojoa alcanza un total de 14 casos acumulados en este 2025, con lo que se convierte en el Municipio con mayor incidencia en la Región del Mayo hasta la semana 40 del año, con fecha de corte al pasado 4 de octubre.

En las últimas dos semanas, Navojoa pasó de tres casos confirmados a 14, considerándose las lluvias constantes como el factor detonante al favorecer la proliferación de moscos.

A diferencia de otros años, este 2025 Navojoa no ha contabilizado ninguna defunción a causa de la enfermedad. No obstante, se mantienen los programas preventivos a través de las jornadas de descacharre, con las que el Municipio ha atendido un total de 6 mil 713 viviendas.

En cuanto al resto de los municipios de la región del Mayo, Benito Juárez, acumuló dos nuevos casos en la última semana y llegó a tres casos confirmados en el año; mientras que Álamos alcanzó un total de seis casos y Etchojoa sólo uno.

A nivel Estatal, Sonora acumula ya 987 casos, siendo el Municipio de Guaymas el que concentra el 72 por ciento de los contagios, con 713, considerado en foco rojo.

Según autoridades de Salud en Navojoa, algunos de los casos confirmados por dengue no llegan a ser atendidos por el Sector Salud, por lo que no se contabilizan en las estadísticas, lo que vuelve necesario no bajar la guardia y evitar que se presente un repunte.

Edgar Coronado
