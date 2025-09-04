Declaran sesión permanente y habilitan albergues en Navojoa

Integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil de Navojoa declararon sesión permanente ante la continuidad de las lluvias para el resto de la semana, con efectos que podrían dejar acumulados de entre 80 y 150 milímetros.

Para ello, dieron a conocer la habilitación de seis albergues, tanto en lo urbano, como en el área rural, dado las inminentes lluvias por la tormenta tropical "Lorena", en combinación con los efectos del monzón mexicano.

El comité acordó el estar activo las 24 horas al menos hasta el próximo domingo, días en los que se pronostican lluvias importantes, por lo que se pidió a dependencias que lo conforman, como Protección Civil, la Sedena, la Guardia Nacional, Seguridad Pública, Policía Estatal, la CFE, la Conagua e instituciones de rescate a mantenerse en alerta.

"Hay que estar en disposición para el resguardo y alimentación de albergados, desfogue y limpieza a redes de agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público y suministro de energía eléctrica, entre otros servicios", externó el alcalde Jorge Elías Retes.

Los albergues temporales que estarán funcionando, están situados en el Gimnasio Municipal, la Técnica 54 en Chirajobampo, la Casa de la Niñez Indígena y primaria Constanza en Masiaca, así como la primaria de Guayparín y el del Club de Leones, además de tres comedores comunitarios coordinados por DIF.

Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, detalló que en el caso de Navojoa, el mayor riesgo por precipitaciones están pronosticadas para viernes y sábado, por lo que se acordó el estar alerta a los efectos que podrían irse presentando.

Así mismo, se pidió el estar disponibles ante cualquier efecto que se pueda presentar, como inundaciones, desbordamiento de arroyos, hasta efectuar traslados a los refugios temporales.