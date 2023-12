Debe Navojoa tener Central Camionera

A pesar de que Navojoa es uno de los municipios más grandes e importantes de Sonora, sigue sin tener una central camionera.

Demandada durante más de 30 años, la obra no ha podido concretarse por uno u otro motivo.

En ocasiones fue por carencia de recursos y en otras por la falta de un lugar adecuado, pero principalmente porque las autoridades no han podido lograr acuerdos, convencer u obligar a los concesionarios del transporte, que siempre se han opuesto al proyecto.

Mientras tanto, siguen estableciéndose terminales de diversas líneas en zonas céntricas de Navojoa.

Por ejemplo, hace tres años comenzó a operar una de las llamadas "centralitas" en el cruce de las calles Pesqueira e Hidalgo y ya está por abrirse otra en Pesqueira y Quintana Roo, que se suman a las varias existentes desde hace mucho tiempo en pleno centro de la ciudad.

Alejandro González Breach, presidente del Consejo Económico y Social de Navojoa (Cesnav), y quien ha impulsado el proyecto de la central camionera durante los últimos años, lamentó que no se haya realizado la obra, sobre todo cuando se tenían avances importantes y el interés de inversionistas de Sinaloa.

Consideró que la nueva terminal de Pesqueira y Quintana Roo, desde la perspectiva de los usuarios de esa línea de autobuses, está bien, porque habrá una mejor calidad de servicios para ellos, "pero no debió estar allí".

"Creo que habrá mucho peligro al estar los camiones pasando por esas calles, además de la Otero. En otras ciudades tratan de hacer las centrales fuera para marcar un polo de inversión, pero aquí las autoridades no sé qué hicieron para dar la factibilidad en ese lugar", externó.

"Además, si los camiones van a entrar por la Pesqueira, pues van a dañar la única calle buena que tenemos en Navojoa, pero aparte tenemos el tema de seguridad, ya que hay muchas familias y hay una escuela a media cuadra. Para los usuarios qué bueno, pero en cuanto a movilidad y seguridad no es lo conveniente", subrayó.

PROYECTO VIABLE AL SUR

González Breach dijo que a pesar de las trabas y dificultades del proyecto de la central camionera, él seguirá insistiendo para que se haga realidad, no solamente por cuestiones de comodidad para los usuarios y modernidad en el servicio, sino por ordenamiento de la ciudad, imagen y un atractivo para incentivar la inversión y el desarrollo.

"Hemos trabajado en esto, por ejemplo, fuimos a Culiacán, donde un corporativo muy grande nos invitó y se ponían a la orden para manejar una coinversión con gente de aquí. Había avances para hacer la obra al sur de la ciudad, pero al final se trata de un tema complejo porque tiene que haber un acuerdo con los concesionarios", señaló.

En ese sentido, consideró que este es un tema de los presidentes municipales, es decir, que ellos les digan a los concesionarios: "necesitamos aquí un orden con una central, van a tener esto y esto otro, hay manera de que también ustedes inviertan, etcétera".

"No es fácil, pero esto deben hacer. Hay que hacer ver los beneficios del proyecto. Es que, insisto, ya no debemos tener centralitas y estar todos aislados, porque por simple imagen de la ciudad no se ve bien, es un desorden".

Resaltó la importancia de que haya un trabajo conjunto entre inversionistas, concesionarios y autoridades municipales, que "nosotros lo trabajamos, pero finalmente al gobierno de ese momento no le interesó".

El dirigente del Cesnav señaló que para las autoridades municipales ha sido más fácil dar permisos y presumir que hay inversión.

"No ven más allá, por ejemplo, no toman en cuenta los efectos o consecuencias que pueda haber en cuestiones de movilidad y seguridad. No se trabaja con visión a futuro, sino como un proyecto que va a impactar en ese momento y ya con eso decir que están dando resultados a los ciudadanos. Hay que pensar más a mediano o largo plazo", manifestó.

Mencionó que, en base a estudios de los colegios de arquitectos e ingenieros de Navojoa, se analizaron cuatro opciones para construir la central camionera, de las cuales el más viable era la de la salida sur, entre el Centro Regional de Educación Normal (CREN) y un hospital.

"Se platicó con los dueños de esos terrenos y estuvieron de acuerdo. Se coincidía en las ventajas de la movilidad de todo el sur de Sonora que iba a alimentar esa central de autobuses, lo que llamó mucho la atención del corporativo e inversionistas de Culiacán", aseguró.

Dijo que, a la par de la central, se proyectaba "alargar" la calle Pesqueira como una zona comercial hasta el Periférico, lo que también era muy atractivo.

"Hubiera sido muy favorable contar con ese otro desarrollo, que no nada más el área comercial sea de puente a puente, como está actualmente", concluyó González Breach.

EL TOBOGÁN

Durante la administración municipal que encabezó José Guadalupe Curiel (2000-2003), se construyó una central camionera en el lugar conocido como "El Tobogán", en el crucero del Periférico Norte y carretera Internacional.

Incluso se realizó un acto protocolario inaugural, pero los concesionarios locales nunca utilizaron la terminal bajo el argumento de que estaba muy retirada del centro de la ciudad.

Antes, en la década de los noventa, no fructificó un proyecto en un área cercana a Brisas del Valle y otro por la calle Ferrocarril, al norte.

FRASE

"Ha sido muy complicado, pero seguiremos picando piedra y ojalá todos los sectores nos unamos": Alejandro González