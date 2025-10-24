  • 24° C
Inmigrantes en EU podrán autodeportarse: Consulado

No serán capturados por ICE en caso de utilizar esta opción, y les permitirá planificar el retorno de forma ordenada, concluyendo sus compromisos

Oct. 24, 2025
La aplicación móvil "CBP Home" les permitirá planificar su regreso al país de origen incluyendo una salida de manera oportuna, lo que les permitirá terminar el trabajo, la escuela, asuntos personales y organizar su regreso de manera ordenada y legal, en un lapso de 21 días una vez se haya aprobado su solicitud
El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo informó que no será prioridad, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la detención y deportación de inmigrantes no delincuentes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos, siempre que soliciten su salida voluntaria enviando su petición a través de la aplicación "CBP Home" y superen la investigación correspondiente.

Explicó que el ICE eliminará temporalmente la prioridad de detención o aplicación de la ley a los inmigrantes antes de su salida programada. Para promover esta medida de tolerancia y cooperación por parte de Estados Unidos. Hizo un llamado a quienes tengan familiares o amigos viviendo de manera ilegal para que les informen sobre el uso de la aplicación y el proceso de autodeportación voluntaria.

Esta es la primera vez que se ofrece a los inmigrantes la posibilidad de recibir un viaje sin costo, condonación de multas pendientes por presencia ilegal y un bono de salida de mil dólares, destinado a facilitar su retorno al país de origen o a otro donde posean estatus legal. Este beneficio se otorgará una vez que se confirme que el regreso se ha completado.

La aplicación móvil "CBP Home" permitirá planificar el retorno de forma ordenada, incluyendo la posibilidad de concluir compromisos laborales, académicos o personales antes de la salida. El proceso deberá realizarse en un lapso de 21 días después de que la solicitud sea aprobada.

Entre los beneficios adicionales se incluye la posibilidad de regresar al hogar como viajeros regulares, sin arrestos, detenciones ni restricciones, mediante una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad sin miedo.

Sin embargo, será luego de una investigación cuando se determine si la persona es candidata a participar en este programa donde podrá viajar junto a su familia, mientras que aquellos que no reúnan los requisitos deberán comunicarse con la embajada o consulado de su país de origen para obtener ayuda para regresar.

Sin embargo, tras la investigación correspondiente, se determinará si la persona es candidata para participar en el programa y, de ser aprobada, podrá viajar junto con su familia. Aquellos que no cumplan los requisitos deberán comunicarse con la embajada o el Consulado de su país de origen para recibir orientación sobre su retorno.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

