Confían que flujo de migrantes no repercuta en Sonora

Por la distancia que hay y que los migrantes vienen recorriendo, para Sonora se ven situaciones de riesgo, consideró el delegado del Instituto de Migración.

Esto, ante las caravanas de miles de migrantes que ingresan por la frontera de Chiapas y que representan una crisis a nivel nacional.

Sergio Iván Cadena Lira explicó que de cualquier manera, están prevenidos con albergues en diversos puntos de Sonora para brindar la ayuda humanitaria que se ha dispuesto para ellos.

De acuerdo a los datos que tienen, indicó, los grupos de migrantes poco a poco se van dispersando en las diferentes ciudades por donde van pasando, aunque muchos sí tienen el objetivo de llegar hasta la frontera con los Estados Unidos.

"Es muy complicado que lleguen todos hasta acá, considerando que vienen caminando y que avanzan en promedio 10 kilómetros al día... de cualquier forma estamos atentos a esos desplazamientos", expresó.

Tenemos un operativo masivo por todo el estado, mencionó, pero realmente no sabemos si van a llegar por esta frontera; la información que tenemos varía día con día porque algunos se van quedando, el último número fue de tres mil, tres mil 500, no tengo idea de cuántos vayan a llegar a Sonora, van a llegar algunos pero no puedo establecer cuántos.

Cadena Lira apuntó que la capacidad de albergar a los migrantes en Sonora no alcanza en un momento dado para atender a tres mil o más migrantes, pues incluso "ni a nivel nacional hay instalaciones con esas dimensiones".

"En Hermosillo se volverá a habilitar el gimnasio "Ana Gabriela Guevara", ubicado en la colonia Cuauhtémoc, al Sur de la ciudad, tal como se hizo en diciembre del 2022", recordó.

El delegado de Migración descartó que en esas caravanas se vayan sumando migrantes conforme avanza el contingente, y en el caso de los que viajan en vehículos de pasajeros o vía aérea, aclaró, ya tienen sus rutas y destinos de llegada a puntos cercanos a la frontera.

"En el caso de la frontera entre Plutarco Elías Calles y Luckville, Arizona, sí hay cruce peatonal, pues lo que está cerrado es la garita vehicular", puntualizó.