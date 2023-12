Concluyen tramo carretero en Vícam

En tiempo y forma y trabajando a marchas forzadas, la constructora Detibsa terminó la obra de poco más de siete kilómetros de concreto hidráulico en la zona de Vícam, municipio de Guaymas, con la última jornada la tarde - noche del mismo día 24 de diciembre.

"No tuvimos cena familiar la noche del 24, pero desde los ingenieros hasta los coladores respondieron al compromiso que hicimos para terminar la obra", explicó el líder de la constructora José Guillermo Tiburcio Cruz.

Relató que fue un trabajo de varios meses en los que tuvo la oportunidad de ganarse la confianza de la comunidad Yaqui, a la cual le reconoce la apertura que mostró para hacer posible que finalmente la carretera de Estación Don a Nogales ya esté totalmente en concreto hidráulico.

"Era el último tramo que faltaba y decidimos que teníamos que concluir la obra que se complicó, porque no estaba contemplada la red de drenaje de la comunidad que fue necesario agregar para evitar que en unos meses vinieran a romper lo que estábamos haciendo", indicó.

Al aproximarse la fecha de Navidad y viendo que faltaba un kilómetro y 280 metros y que estaba por llegar todo el flujo de "paisanos" que vienen de Estados Unidos a la visita navideña con sus familias, tomó la decisión de acelerar el paso con todo el equipo.

"Hablé con los ingenieros y con todo personal para exponerles la situación, era necesario aplicarse a fondo y estoy muy agradecido con todo el equipo porque hicieron lo correcto.

"Hay muchos trabajadores especializados que vienen de otros estados y que ya se sentían desesperados por ir con sus familias a la cena navideña, afortundamente todos mostraron ese compromiso que se necesitaba y si no tuvimos cena familiar la noche del 24, tuvimos cena ahí en la obra colando los últimos tramos de esta carretera", detalló.

Como cabeza de la constructora encargada de la obra, reconoció la importancia de haber logrado la confianza de los mandos de la tribu Yaqui quienes en todo momento mostraron aceptación y colaboración.

"Yo no soy Yaqui, pero con la convivencia que tuve estos casi nueve meses me siento parte de ellos, hubo otras constructoras que no quisieron entrarle porque consideraban que sería algo conflictivo y la verdad es que tuvimos mucha coordinación", indicó.

SE COMPLICA POR LA RED DE DRENAJE

Además de lo laborioso que es reconstruir un tramo carretero para convertirlo en rúa de concreto hidráulico de primer mundo, explicó que "botó" un problema en la obra porque no se había contemplado la red del colector de drenaje.

"Analizamos el asunto y vimos que era necesario hacer esa obra que no estaba programada porque de no haberlo hecho, en un futuro inmediato quien llegara, iba a destruir lo que estábamos haciendo".

"Planteamos el tema y afortunadamente hubo buena respuesta de las diferentes autoridades, pero nos complicó el trabajo porque tuvimos que ir avanzando paso a paso".

"Hicimos el trazado de la línea de drenaje y conforme avanzábamos, al no tener un registro ni planos de las redes existentes de drenaje, de agua potable ni de cableados, pues obviamente se reventaban y teníamos que hacer las reparaciones para evitar las fugas, eso nos complicó avanzar como hubiéramos querido", recordó.

Un detalle que se presentó con los integrantes de la etnia Yaqui, recordó, fue que al ver las complicaciones que surgían en la introducción del drenaje, ofrecieron aportar ellos la mano de obra de manera voluntaria, lo cual no permitió, por lo que a los que se involucraron en la obra, se les contrató con un sueldo como trabajadores.

Reconoció que la calidad de su equipo, el compromiso mostrado y la vocación que demostraron, fueron determinantes para salir con la encomienda.

"Cuando expusimos que era necesario incluir el colector de drenaje lo aprobaron en un día, creo que eso ayudó a poder sacar el trabajo adelante y que entendieron que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador era de entregar una obra bien hecha", mencionó.

TRABAJO PROFUNDO

Colocar concreto hidráulico es una labor complicada, explicó, porque hay que retirar todo el material ya oxidado y obsoleto con el que se construyó la carretera hace 30 ó 40 años.

Literalmente, refirió, es hacer una carretera nueva con el agregado que hay que limpiar todo, nivelar y acondicionar.

"Pero ya con satisfacción podemos decir que finalmente quedó completa la carretera, era el único tramo que faltaba y es una obra que va a perdurar muchos años, nuestros nietos o bisnietos van a poder decir que esta carretera la hicimos en el 2023 porque está garantizado que va a durar muchos años", sostuvo.

"Ofrecemos una disculpa a los viajeros que se vieron afectados durante los trabajos, hubiéramos querido que no nos agarrara el flujo de Norte a Sur en los días previos a Navidad".

"Lo bueno que ahora en los primeros días de enero que vengan de regreso van a quedar sorprendidos al ver cómo quedó la carretera", afirmó.

Además de las obras del colector de drenaje, mencionó que se habilitaron áreas de descanso con lo que evitará, el riesgo que había para los automovilistas cuando tenían que orillarse por algún desperfecto mecánico o simplemente para descansar.

"Quedó una carretera de primer mundo, quienes pasen por ese tramo van a sentirlo y para nosotros como responsables de la obra, que nos habían dicho que nos sacamos la "rifa del tigre", nos queda la satisfacción de que hicimos grandes amigos con los miembros de la Tribu Yaqui y que ayudamos a que el presidente López Obrador vea que se cumple su compromiso de dar obras de calidad", mencionó.

Lo pesado de la obra ya terminó desde el 24 de diciembre, indicó, y en estos días y en la primera semana de enero van a terminar de hacer los detalles como algunos puntos de señalamientos, retiro de material sobrante y cosas menores que implican una obra de esta magnitud.

Fueron alrededor de 300 personas laborando en la construcción, desde ingenieros hasta los encargados del vaciado del concreto.

"Es una obra que generó flujo de recursos para la comunidad, fue algo de lo que nos pidieron, no como condición, simplemente por ser solidarios con la Tribu Yaqui, literalmente estuvimos ahí como una comunidad dentro de ellos".

"También hubo generación de empleos pues contratamos a unos 80 miembros de la tribu", puntualizó.