Clima en Sonora hoy, 8 de agosto: Prevén lluvias; conoce el pronóstico para Ciudad Obregón, Hermosillo y otras ciudades

Con base en la valoración y análisis de la información meteorológica proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy, viernes 8 de agosto.

ONDA DE CALOR OCASIONARÁ TEMPERATURAS EXTREMAS

Durante el día de hoy, se espera la presencia de una onda de calor debido a la aproximación de una circulación anticiclónica. Esto traerá consigo un ambiente caluroso a muy caluroso en varias partes del estado, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45°C, y en algunos puntos podrían superar estos valores, especialmente en el noroeste de Sonora.

TORMENTAS ELÉCTRICAS Y LLUVIAS AISLADAS:

Por otra parte, el monzón mexicano, en combinación con divergencia, ocasionará la formación de tormentas eléctricas aisladas, con lluvias moderadas a fuertes (de 25 a 50 mm) en diversas regiones del sur, oriente, norte y centro del estado. También se esperan fuertes rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en algunas áreas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

Temperatura mínima: 29°C.

Temperatura máxima esperada: 40°C .

. Humedad relativa: 55%.

Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Cielos: Mayormente despejados.

Probabilidad de precipitación: 40%.

CIUDAD OBREGÓN:

Temperatura mínima: 28°C.

Temperatura máxima esperada: 38°C .

. Humedad relativa: 60%.

Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Cielos: Mayormente despejados.

Probabilidad de precipitación: 60%.

NOGALES:

Temperatura mínima: 21°C.

Temperatura máxima esperada: 37°C .

. Humedad relativa: 60%.

Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Cielos: Mayormente despejados.

Probabilidad de precipitación: 60%.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Temperatura mínima: 29°C.

Temperatura máxima esperada: 42°C .

. Humedad relativa: 70%.

Vientos: Promedio de 15 km/h , con rachas de hasta 70 km/h.

, con rachas de hasta 70 km/h. Cielos: Despejados.

Probabilidad de precipitación: 0%.

NAVOJOA:

Temperatura mínima: 28°C.

Temperatura máxima esperada: 38°C .

. Humedad relativa: 70%.

Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Cielos: Parcialmente nublados .

. Probabilidad de precipitación: 60%.

AGUA PRIETA:

Temperatura mínima: 23°C.

Temperatura máxima esperada: 39°C .

. Humedad relativa: 50%.

Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Cielos: Mayormente despejados.

Probabilidad de precipitación: 25%.

GUAYMAS:

Temperatura mínima: 30°C.

Temperatura máxima esperada: 33°C .

. Humedad relativa: 70%.

Vientos: Promedio de 20 km/h , con rachas de hasta 50 km/h.

, con rachas de hasta 50 km/h. Cielos: Parcialmente nublados .

. Probabilidad de precipitación: 40%.

RECOMENDACIONES ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Se recomienda a la población en general tomar precauciones debido a las altas temperaturas y la posible presencia de tormentas eléctricas en diversas zonas del estado. Se sugieren medidas de hidratación constante, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación solar y estar atentos a los cambios climáticos que puedan generar condiciones adversas, tales como las fuertes rachas de viento.

Es importante seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informado a través de los canales oficiales para cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas.