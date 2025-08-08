  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 8 de agosto: Prevén lluvias; conoce el pronóstico para Ciudad Obregón, Hermosillo y otras ciudades

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las condiciones climatológicas esperadas en la entidad durante este viernes

Ago. 08, 2025
Con base en la valoración y análisis de la información meteorológica proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy, viernes 8 de agosto.

ONDA DE CALOR OCASIONARÁ TEMPERATURAS EXTREMAS

Durante el día de hoy, se espera la presencia de una onda de calor debido a la aproximación de una circulación anticiclónica. Esto traerá consigo un ambiente caluroso a muy caluroso en varias partes del estado, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45°C, y en algunos puntos podrían superar estos valores, especialmente en el noroeste de Sonora.

TORMENTAS ELÉCTRICAS Y LLUVIAS AISLADAS:

Por otra parte, el monzón mexicano, en combinación con divergencia, ocasionará la formación de tormentas eléctricas aisladas, con lluvias moderadas a fuertes (de 25 a 50 mm) en diversas regiones del sur, oriente, norte y centro del estado. También se esperan fuertes rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en algunas áreas.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

  • Temperatura mínima: 29°C.
  • Temperatura máxima esperada: 40°C.
  • Humedad relativa: 55%.
  • Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 40%.

CIUDAD OBREGÓN:

  • Temperatura mínima: 28°C.
  • Temperatura máxima esperada: 38°C.
  • Humedad relativa: 60%.
  • Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 60%.

NOGALES:

  • Temperatura mínima: 21°C.
  • Temperatura máxima esperada: 37°C.
  • Humedad relativa: 60%.
  • Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 60%.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

  • Temperatura mínima: 29°C.
  • Temperatura máxima esperada: 42°C.
  • Humedad relativa: 70%.
  • Vientos: Promedio de 15 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
  • Cielos: Despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 0%.

NAVOJOA:

  • Temperatura mínima: 28°C.
  • Temperatura máxima esperada: 38°C.
  • Humedad relativa: 70%.
  • Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Parcialmente nublados.
  • Probabilidad de precipitación: 60%.

AGUA PRIETA:

  • Temperatura mínima: 23°C.
  • Temperatura máxima esperada: 39°C.
  • Humedad relativa: 50%.
  • Vientos: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 25%.

GUAYMAS:

  • Temperatura mínima: 30°C.
  • Temperatura máxima esperada: 33°C.
  • Humedad relativa: 70%.
  • Vientos: Promedio de 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cielos: Parcialmente nublados.
  • Probabilidad de precipitación: 40%.

RECOMENDACIONES ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

Se recomienda a la población en general tomar precauciones debido a las altas temperaturas y la posible presencia de tormentas eléctricas en diversas zonas del estado. Se sugieren medidas de hidratación constante, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación solar y estar atentos a los cambios climáticos que puedan generar condiciones adversas, tales como las fuertes rachas de viento.

Es importante seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informado a través de los canales oficiales para cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas.

Ofelia Fierros
