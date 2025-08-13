  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 13 de agosto: Pronóstico para Ciudad Obregón, Navojoa, y otras ciudades de la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico para la entidad, basado en la información del Servicio Meteorológico Nacional

Ago. 13, 2025
El clima en Sonora para este miércoles 13 de agosto detalla que persisten los efectos del monzón mexicano, los cuales, en combinación con condiciones de divergencia atmosférica, continuarán generando tormentas eléctricas acompañadas de lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), así como rachas de viento superiores a los 60 km/h durante las horas vespertinas en la mayor parte del estado de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en el noroeste de la entidad, donde las temperaturas podrían alcanzar entre 40 y 42°C.

Por otro lado, en datos recabados del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, se destaca que no se espera la formación de ciclones tropicales en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

  • Mínima: 28°C
  • Máxima: 41°C
  • Humedad relativa: 60%
  • Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h
  • Cielo: mayormente despejado
  • Probabilidad de lluvia: 40%

CIUDAD OBREGÓN:

  • Mínima: 27°C
  • Máxima: 40°C
  • Humedad relativa: 75%
  • Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h
  • Cielo: mayormente despejado
  • Probabilidad de lluvia: 30%

NOGALES:

  • Mínima: 20°C
  • Máxima: 34°C
  • Humedad relativa: 65%
  • Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h
  • Cielo: parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 60%

SAN LUIS RÍO COLORADO:

  • Mínima: 29°C
  • Máxima: 43°C
  • Humedad relativa: 50%
  • Viento: promedio 15 km/h, rachas de hasta 40 km/h
  • Cielo: despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0%

NAVOJOA:

  • Mínima: 27°C
  • Máxima: 40°C
  • Humedad relativa: 75%
  • Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h
  • Cielo: mayormente despejado
  • Probabilidad de lluvia: 30%

AGUA PRIETA:

  • Mínima: 20°C
  •  Máxima: 35°C
  • Humedad relativa: 75%
  • Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h
  • Cielo: parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 60%

GUAYMAS:

  • Mínima: 29°C  
  • Máxima: 35°C
  • Humedad relativa: 70%
  • Viento: promedio 20 km/h, rachas de hasta 50 km/h
  • Cielo: mayormente despejado
  • Probabilidad de lluvia: 30%

RECOMENDACIONES ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS

  • Evite exponerse por periodos prolongados al sol entre las 11:00 y 17:00 horas.
  • Manténgase hidratado y use ropa ligera.
  • Extreme precauciones ante posibles tormentas eléctricas, especialmente en áreas montañosas o de difícil acceso.
  • En caso de rachas fuertes de viento, asegure objetos que puedan ser arrastrados.
  • Siga las indicaciones de Protección Civil y esté atento a los avisos oficiales.
Ofelia Fierros
