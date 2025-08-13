Clima en Sonora hoy, 13 de agosto: Pronóstico para Ciudad Obregón, Navojoa, y otras ciudades de la entidad

El clima en Sonora para este miércoles 13 de agosto detalla que persisten los efectos del monzón mexicano, los cuales, en combinación con condiciones de divergencia atmosférica, continuarán generando tormentas eléctricas acompañadas de lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), así como rachas de viento superiores a los 60 km/h durante las horas vespertinas en la mayor parte del estado de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se prevé un ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en el noroeste de la entidad, donde las temperaturas podrían alcanzar entre 40 y 42°C.

Por otro lado, en datos recabados del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, se destaca que no se espera la formación de ciclones tropicales en el Océano Pacífico durante las próximas 48 horas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

Mínima: 28°C

Máxima: 41°C

Humedad relativa: 60%

Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h

Cielo: mayormente despejado

Probabilidad de lluvia: 40%

CIUDAD OBREGÓN:

Mínima: 27°C

Máxima: 40°C

Humedad relativa: 75%

Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h

Cielo: mayormente despejado

Probabilidad de lluvia: 30%

NOGALES:

Mínima: 20°C

Máxima: 34°C

Humedad relativa: 65%

Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h

Cielo: parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 60%

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Mínima: 29°C

Máxima: 43°C

Humedad relativa: 50%

Viento: promedio 15 km/h, rachas de hasta 40 km/h

Cielo: despejado

Probabilidad de lluvia: 0%

NAVOJOA:

Mínima: 27°C

Máxima: 40°C

Humedad relativa: 75%

Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h

Cielo: mayormente despejado

Probabilidad de lluvia: 30%

AGUA PRIETA:

Mínima: 20°C

Máxima: 35°C

Humedad relativa: 75%

Viento: promedio 10 km/h, rachas de hasta 40 km/h

Cielo: parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 60%

GUAYMAS:

Mínima: 29°C

Máxima: 35°C

Humedad relativa: 70%

Viento: promedio 20 km/h, rachas de hasta 50 km/h

Cielo: mayormente despejado

Probabilidad de lluvia: 30%

RECOMENDACIONES ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS