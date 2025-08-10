Clima en Sonora hoy 10 de agosto: Se esperan lluvias para este domingo en gran parte del Estado

Con base en la información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para hoy domingo 10 de agosto.

Para este día, el monzón mexicano en combinación con divergencia, continuará ocasionando tormentas eléctricas aisladas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre la mayor parte del estado.

Asimismo, debido a la aproximación de una circulación anticiclónica, se mantiene una onda de calor, lo que provocará un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 a 45°C e incluso superiores en el noroeste del territorio sonorense.

Por ello, Protección Civil recomienda a la población en general tomar precauciones debido a las altas temperaturas y la posible presencia de tormentas eléctricas en diversas zonas del estado.

Es importante seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informado a través de los canales oficiales para cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas.

CLIMA EN SONORA HOY DOMINGO 10 DE AGOSTO

HERMOSILLO

Mínima: 28°C

Máxima: 40°C

Humedad: 30%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo ligeramente nublado, 50% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 28°C

Máxima: 38°C

Humedad: 55%

Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo ligeramente nublado, 30% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

Mínima: 22°C

Máxima: 33°C

Humedad: 45%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo nublado, con 60% de probabilidad de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 29°C

Máxima: 44°C

Humedad: 35%

Vientos: 20 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

NAVOJOA

Mínima: 25°C

Máxima: 37°C

Humedad: 50%

Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo con algunos intervalos nubosos, con 50% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Mínima: 23°C

Máxima: 36°C

Humedad: 10%

Vientos: 20 km/h con rachas de 60 km/h

Cielo ligeramente nublado, 40% de potencial de lluvias.

GUAYMAS

Mínima: 29°C

Máxima: 35°C

Humedad: 65%

Vientos: 20 km/h con rachas de 40 km/h

Cielos mayormente despejados, sin probabilidad de precipitación.