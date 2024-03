CFE: Unión de Usuarios pide a candidatos definir reglas del subsidio de la tarifa IF en Sonora

Con un llamado a las y los candidatos a diputados federales y al Senado para que pongan en su agenda el tema del subsidio en la tarifa de energía eléctrica de la CFE en Sonora, el líder de la Unión de Usuarios encabezó la marcha-manifestación en Hermosillo para exigir que ya den a conocer las reglas de aplicación del decreto firmado por el Presidente.

Ignacio Peinado Luna emitió un enérgico mensaje en el que resaltó que no se dejará intimidar por la presión legal que ejerce en su contra el área jurídica de la paraestatal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) resolvió el no ejercicio de la acción penal por los bloqueos del año pasado.

"No nos van a intimidar, estos amigos (de CFE), se van a quedar con las ganas de verme en la cárcel y aun en el supuesto sin conceder, desde ahí seguiré alzando la voz, así podemos estar atados pero la libertad de protestar nunca la pararán", advirtió.

Mi verdadera preocupación dijo, es sacar los temas de la ampliación del subsidio y modificación del rango tarifario, esa es nuestra prioridad.

Relató que desde el primer encuentro que hubo con funcionarios de CFE, les dejó claro de lo que están hechos quienes forman parte de la Unión de Usuarios.

"Se equivocaron con nosotros, les dejamos en claro que no nos amedrentarían en nuestras convicciones y prueba de ello es que estamos aquí con la frente en alto, con toda la fuerza de ustedes los que integran la Unión de Usuarios", mencionó.

FECHA ESPERADA

La semana que está por iniciar es la fecha esperada, indicó, porque es el plazo para que finalmente el Gobierno revele en qué condiciones y cómo se aplicará el subsidio en el cobro de energía de CFE.

"Es por lo que hemos luchado desde hace meses y no abandonamos la intención de continuar en la lucha para que el acceso a la energía eléctrica no solo para Hermosillo, no solo para Sonora, que para toda nuestra patria sea considerado un derecho humano.

"Y que sea reconocido en nuestro marco constitucional, la lucha continúa hacia ese horizonte y más temprano que tarde, con el favor de Dios y de ustedes los usuarios, lo vamos a lograr", expresó.

LLAMADO A POLÍTICOS

Durante el discurso que hizo ante miles de usuarios, Peinado Luna envió un mensaje directo a los candidatos que andan en campaña buscando diputaciones federales y posiciones en el Senado de la República.

"A los políticos que andan encampañados, hablen de temas serios, de los asuntos que tienen impacto en la sociedad, hagan suyo este reclamo, estas necesidades del pueblo mexicano y que la próxima legislatura lleve la discusión al Congreso de la Unión para que la energía eléctrica sea un derecho humano", indicó.

ALERTA DEL PRÓXIMO VIERNES

Adelantó que el viernes de esta semana que inicia, estarán frente a las oficinas de CFE para registrar desde primera hora cómo quedarán las reglas de operación del subsidio, por lo que pidió a los usuarios mantenerse alertas y de ser posible acompañarlos ese día.

Peinado Luna reveló que el pasado jueves recibió una llamada en su celular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño quien le dijo que estuviera tranquilo y que todo se arreglaría bien.

"Él nos decía que estuviéramos tranquilos, que nos tranquilizaramos por el tema de la ampliación del subsidio, pero la burra no era arisca, y hasta no ver no creer, estaremos tranquilos, vamos a confiar en la palabra del Gobernador", sostuvo.

Lo que resta estos días, expuso, es que muestren el documento oficial donde estén plasmados los términos y condiciones para el subsidio en la tarifa de CFE, por lo que se mantendrán alertas ante cualquier anuncio que hagan las autoridades.