Celebran el 27 aniversario de la municipalización de San Ignacio Río Muerto

El alcalde refirió que aunque hay quienes reniegan de la municipalización tras decir que estaban mejor cuando eran comisaría, eso no es verdad

A- A A+

Hace 27 años, de ser la Comisaría de San Ignacio Rio Muerto, perteneciente a Guaymas, se convirtió en municipio, por lo que sus habitantes, ediles y alcalde celebraron a lo grande el logro obtenido en 1996.

Abel González Ambriz, presidente municipal, platicó que antes San Ignacio correspondía a la jurisdicción de Guaymas, pero al tener una distancia promedio de 115 kilómetros entre ambos lugares, los recursos eran pocos y el poblado estaba en el olvido.

"Todos somos saningnasenses fuera de aquí y en otros tiempos ya cada quien se atrinchera en sus colores, defiende sus ideales, defiende sus proyectos y en sus tiempos también plantea lo que desea para San Ignacio", mencionó.

Gracias a la lucha de personas que conformaron un Consejo, dijo, lograron la Municipalización para que San Ignacio tuviera mayor progreso, pues los ejidatarios daban sus aportaciones hacia el municipio de Guaymas, pero no había crecimiento para ese sector.

Aún así, González Ambriz mencionó que hay quienes reniegan de la municipalización tras decir que estaban mejor cuando eran comisaría.

"Me ha tocado escuchar a algunas personas, escuché comentarios no hace mucho que decían (que) estábamos mejor cuando éramos Comisaría, yo la verdad no comparto esa idea, no estamos igual que cuando éramos Comisaría, estamos diferente, estamos mejor", comentó.

HA SIDO PARA MEJORAR

Desde hace 27 años, agregó, cuentan con mejores servicios de drenaje, alumbrado eléctrico y pavimentación.

Al término de la celebración cívica, Danzantes del Venado y Pascola, así como músicos, fueron quienes ejecutaron las representaciones que han caracterizado a la Tribu Yaqui durante siglos.

Además de la celebración cívica, se realizó una cabalgata y después, los jinetes ejecutaron los tradicionales juegos de argollas y palo ensebado.

Durante la noche, se presentó el grupo musical "La Quinta", en la cancha del lugar donde la entrada fue abierta al público.