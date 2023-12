CBP anuncia cierre del cruce fronterizo Lukeville-Sonoyta; esta es la razón

Las autoridades de Estados Unidos han decidido cerrar temporalmente la garita fronteriza de Lukeville, Arizona, debido al creciente flujo migratorio que se ha registrado en la frontera entre Sonora y el vecino país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció esta determinación, que estará en vigor a partir del lunes 4 de diciembre de 2023 y hasta nuevo aviso.

La CBP ha implementado nuevas medidas para imponer consecuencias a las empresas de transporte, incluyendo líneas de autobuses y furgonetas utilizadas por organizaciones de contrabando para trasladar a los migrantes a través del norte de la República Mexicana hacia la frontera suroeste de Estados Unidos.

Estas medidas incluyen operaciones específicas de aplicación de la ley centradas en las empresas de transporte y sus empleados que facilitan las actividades de traslado.

