Carretera 4 carriles

Con el reciente anuncio de que habrá un chip especial para todos los sonorenses, una vez más es motivo de comentario público la carretera de cuatro carriles y las casetas de cobro, que desde sus orígenes, a finales de la década de los ochenta, han sido objeto de sospecha y rechazo por parte de los diversos sectores y usuarios en general.

Así ha sido porque se desconoce el destino de los cuantiosos recursos recabados vía cuotas de peaje y, además, por las malas condiciones de una rúa que nunca ha estado al nivel del primer mundo, como fue prometida a los ciudadanos.

Esta obra fue la principal promesa de campaña de Rodolfo Félix Valdés, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Sonora, la cual ganó y ejerció de 1985 a 1991.

El entonces gobernador canalizó el dinero presupuestado de todos los municipios para construir dos carriles y de esta forma contar con una carretera de cuatro. Es decir, son dos rúas de dos carriles cada una, lo que desconocen las nuevas generaciones de sonorenses y los nuevos residentes en el Estado, que piensan que tienen una autopista bien planeada y construida con todas las medidas de seguridad.

La realidad es que, desde que fue ampliada de dos a cuatro carriles, dicha vía de comunicación se ha caracterizado no solamente por la opacidad y malos manejos, sino por muy graves deficiencias técnicas en proyecto y ejecución, las cuales han incidido en la pérdida de muchas vidas a lo largo de los años.

El 20 de abril de 1989, el gobernador Félix Valdés anunció la instalación de las casetas de cobro en los libramientos de Guaymas y Magdalena con el establecimiento del primer Sistema Tarifario de 5, 10 y 20 pesos, correspondientes a los tres tipos de vehículos.Ya completada la obra, se establecieron las casetas en Hermosillo, Cajeme, Fundicio´n y Estacio´n Don, lo que provocó un gran enojo e impotencia.

Fue cuando surgieron las llamadas rutas alternas, es decir, las brechas, para evitar el pago del peaje.

Así, las casetas habían llegado para quedarse.

PRINCIPALES LUCHAS SOCIALES

Durante más de tres décadas, diversas organizaciones han realizado manifestaciones de protesta contra esas plazas de cobro.

Una de las primeras y más fuertes fue, sin duda, la que encabezó la Unión de Usuarios Independientes (UUI) de Navojoa, el 28 de marzo de 1996.

El dirigente de esa agrupación, Federico Lagarda Ibarra, encabezó a centenares de ciudadanos dispuestos a tomar la caseta de Fundición y eliminarla, porque, como las demás de Sonora, era anticonstitucional al violar el derecho de libre tránsito, y, asimismo, no había rúas alternas adecuadas.

A pesar de la intervención de policías estatales que lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a Lagarda Ibarra, los integrantes de la Unión de Usuarios, apoyados por el Frente de Organizaciones Independientes (FOI), tomaron la caseta y días después lograron una tarifa preferencial para todos los residentes de Navojoa.

Posteriormente, el alcalde José Guadalupe Curiel (2000-2003) tomó esa misma plaza de cobro durante varios días, con el objetivo, además, de obtener recursos a través de las cuotas voluntarias y destinarlos a obras de beneficio comunitario.

Otra lucha se dio en el 2018, cuando el dirigente del Movimiento por el Libre Tránsito, Alfonso Cannan Castaños, apoyado por grupos de voluntarios, encabezó la toma de las seis casetas de peaje, acción que duró varios años, hasta que fueron liberadas en el 2021 tras acordar con Capufe que los sonorenses no pagarían peaje.

CAPUFE NO CUMPLIÓ

Habitantes de la comisaría de Bacabachi, donde está ubicada la caseta de La Jaula, una de las dos que operan en el Municipio de Navojoa, han sido de los más afectados.

El líder social Rosario García Borbón, quien estuvo al frente de varias tomas, señaló que Capufe no cumplió con las obras prometidas muchas veces a los residentes de esa zona rural, como la del puente peatonal, en el llamado "crucero de la muerte".

Dijo que muchos vecinos de Bacabachi, no sólo de la cabecera sino de las 16 comunidades que conforman esa comisaría, tienen que viajar constantemente a la ciudad de Navojoa y la mayoría de sus vehículos no tienen chip porque no reúnen los muchos requisitos que se piden, y ahora está peor, porque lo cancelaron.

"Muchos, para ir al ejido Luis Echeverría y a otros lugares al sur, tenemos que agarrar la brecha porque no tenemos con qué pagar en las casetas; no es justo", agregó.

García Borbón consideró que este problema persiste debido a que los navojoenses no se quejan abiertamente, pero en el caso de Bacabachi, dijo, se convocará próximamente a sus habitantes para que retomen la lucha contra Capufe.

"Ya no debemos permitir que se siga violando la Constitución de 1917; la Cuarta Transformación no debe olvidar este punto, porque uno de sus lemas es nada por encima de la ley, lo que no está sucediendo en lo referente al libre tránsito", añadió.

DEMANDA VIGENTE

Representantes de diversos sectores del Sur de Sonora no han quitado el dedo del renglón para que se logren soluciones y beneficios.

Laura Velarde Araiza, vicepresidenta de la Región Zona Pacífico Norte de Canacintra, pidió a Capufe y autoridades estatales que agilicen los mecanismos del chip de libre tránsito, lo que beneficiará no solamente a los industriales, sino también a comerciantes, prestadores de servicios y muchos otros sectores, así como ciudadanos en general.

Dijo que el asunto de la carretera de cuatro carriles y sus casetas ha representado muchos problemas a lo largo de los años, porque los constantes aumentos en las tarifas tienen también efectos inflacionarios, con todas las consecuencias negativas que esto trae consigo.

"Ahora esperemos que la opción del chip se resuelva pronto, sin tantas complicaciones burocráticas; si ya se aprobó esa disposición por parte de las autoridades, entonces hay que ponerla en marcha y de manera ágil y sencilla", reiteró.

Por su parte, Eduardo Salido Encinas, representante de la Asociación de Hoteles y Moteles, hizo énfasis en el hecho de que no existan vías alternas adecuadas, como en otros estados del país, así como lo establecen las leyes en la materia.

"Por ejemplo, cuando pasas por la caseta de Fundición, hay una brecha en pleno monte en la que se tiene que pagar a unas personas. "¿Pero por qué?, lo anterior va en contra de la ley, esto ya no lo debemos permitir, es inconcebible", agregó.

El empresario reconoció que en los últimos años se han entregado chips, pero son limitados y los requisitos son muchos y muy engorrosos, cuando solamente basta mostrar la credencial de elector o la tarjeta de circulación para comprobar ser residentes.

"Esperemos que sea cierto lo que se anunció, de que el Gobierno del Estado y Capufe están trabajando conjuntamente para implementar esa medida; ojalá, porque efectivamente sería un acto de mucha justicia para los automovilistas sonorenses, cuyo derecho de libre tránsito ha sido violado por muchos años", finalizó.