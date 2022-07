Caos total

Estas elecciones se desarrollaron en la Plaza 5 de Mayo, frente al Palacio Municipal, un proceso muy lento que dejó a varios adultos mayores exhaustos las inclemencias del clima, pues mientras pasaban las horas la temperatura llegó hasta los 39 grados Celsius.

Cientos de personas que hicieron largas colas para ejercer su voto, se quejaron del caos derivado a la falta de organización, lo que vino a dejar un mal sabor de boca, dijo Armando Rodríguez, quien asistió desde Álamos.

"Me enoja en verdad que tanto tiempo que tienen para organizarse y mira con lo que nos salen, primero que nada, tenemos adultos mayores desmayándose por el calorón, no hay ningún organizador que nos oriente por dónde debemos de ir, todo muy mal, esperemos que en lo que resta del día, no vayamos a tener ninguna persona fallecida, y con lo que respecta al trámite, todo mal organizado, muy pocas mesas de votación y el proceso demasiado lento", afirmó.

Mientras tanto, Griselda Uvamea, dijo que faltó seguridad en este proceso. "Por donde voltees, habían personas comprando votos y muchos camiones de gente que fueron acarreadas y un proceso muy lento, falta de capacidad para organizar y nos hubiera gustado que se abrieran casillas para los adultos mayores, también mas carpas, más sombra, proteger a la ciudadanía en eso no pensaron los organizadores", comentó.

Miguel Lagarda Flores, coordinador del proceso, dijo que "fue una gran afluencia y tratamos de calmar a la gente, se nos salió de control ya que la desesperación de la multitud por el clima vino a que se desesperaran y pasaran algunos contratiempos. Se tuvo la presencia de ambulancia, pero fue demasiada gente, un ejercicio de mucho éxito y agradecer a la ciudadanía que supo esperar para que todos ejercieran su voto".

TEXTUAL

"Fue un proceso muy lento, me preocupan mucho los adultos mayores que estaban haciendo las largas filas y no se abrió una casilla especial para ellos, nosotros venimos de Quiriego a ejercer nuestro voto".



Dora Soto Palafox

********

"Fue una mañana de mucho calor, si se esperaba gran cantidad de gente, hubieran hecho secciones por comunidades o pueblos para no amontarnos todos, muy mal organizado y muy peligroso para los adultos mayores".

Nohemí Santana

********

"Es un proceso muy lento, me hubiera gustado que cada votación se llevará cada uno en sus plazas municipales, por la razón de clima y la aglomeración de la gente, que todavía no salimos de pandemia y mira los resultados, el INE estatal tuvo que haberse organizado para no tener este caos".

Manuel Cruz Félix

********



"Un proceso muy mal, muy lento, no nos toman en cuenta a los adultos mayores, parece que los jóvenes tienen trato con los organizadores porque ellos pasan como si nada, hubieran hecho las casillas por las comunidades, para darle un desarrollo más rápido".

María Consuelo Wilson