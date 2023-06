Calor extremo ya afectó ventas en comercios de Sonora: Fecanaco

La onda de calor que se ha presentado en Sonora, con temperaturas que oscilan entre los 40 a los 50 grados centígrados ya comenzó a tener repercusiones en el comercio local establecido, denunció Martín Zalazar Zazueta.

El presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Sonora (Fecanaco) que aglutina a 15 mil afiliados en la entidad, detalló que ello se ha reflejado con la reducción de visita de clientes en los establecimientos y con el erogar mayores costos por el consumo de energía eléctrica.

"En estos días hemos escuchado sobre la ola de calor que prácticamente cubre todo el territorio nacional y muchos pensarían que los estados que tienen temperaturas altas durante el verano como es el caso de Sonora no lo resentimos, sin embargo, es un hecho que afecta a todos en el plano familiar, en el laboral y por supuesto a todas las actividades económicas, entre ellas el comercio", mencionó.

CAMBIAN LOS HÁBITOS DE CONSUMIDORES

El líder de los comerciantes en Sonora, señaló que con el cambio de clima y la intensidad del calor, los hábitos de los consumidores han cambiado, además de que han aumentado las condiciones de operación de las empresas lo que ha afectado especialmente a los más pequeños comerciantes.



"El consumo de energía eléctrica es mucho mayor en los locales y negocios, ya que se encienden los aires acondicionados y ventiladores para poder soportar las altas temperaturas y de esta manera los trabajadores, clientes y la mercancía, estén en buenas condiciones", expresó.

Martín Zalazar Zazueta destacó que ello ha impactado a la gran mayoría de los negocios, en especial a los más pequeños y a todos aquellos que tienen refrigeradores como los abarrotes, tiendas de conveniencia y en general aquellos que venden productos cárnicos y comida.

El presidente de Fecanaco en Sonora que aglutina a once cámaras, diez cámaras de comercio (Canaco) y una de comercio en pequeño (Canacope), pidió que no se olvide que la energía eléctrica no está subsidiada para los negocios, lo que los afecta de una manera importante en los gastos, pues el consumo de electricidad se pueden llegar a incrementar hasta en un 40 por ciento, lo cual no puede repercutir en los precios de los productos al consumidor.

"El calor en estados como Sonora obviamente reduce la comercialización de algunos productos o servicios, pero de la misma forma beneficia a otros como las bebidas, sueros, agua, hielo, aparatos eléctricos como ventiladores, aires acondicionados, sombrillas, gorras, lentes y sombreros a fin de tratar de mitigar esta ola de calor", expresó.

Y para muestra, refirió que esta última semana se pudo apreciar que en el caso del centro de Hermosillo hubo un menor movimiento en el comercio ya que muchos son negocios al aire libre y la gente lo que buscaba era resguardarse en sus casas debido a la presencia de valores en las temperaturas de 45 grados y que pueden llegar hasta los 50 en estas próximas horas.