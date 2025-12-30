  • 24° C
Cabildo aprueba Presupuesto de Egresos de 411 MDP en Etchojoa

Se proyecta fortalecer las acciones en materia de infraestructura, programas sociales y atención a los pueblos indígenas en 2026

Dic. 30, 2025
Cabildo aprueba Presupuesto de Egresos de 411 MDP en Etchojoa

El cabildo de Etchojoa aprobó el Presupuesto de Egresos para 2026, será de 411 millones 616 mil 211 pesos, en el que se contempla el lograr fortalecer las acciones en materia de infraestructura, programas sociales y atención a los pueblos indígenas.

Según el presidente municipal, Arturo Robles Higuera, este presupuesto permitirá fortalecer las acciones en los ejes prioritarios, como se ha trabajado en el presente gobierno, consolidando un municipio con mayores oportunidades para todos.

Pero también, resaltó el respaldo institucional del Gobierno Estatal y Federal, lo que permitirá gestionar inversiones y proyectos para continuar con el desarrollo del municipio, además de dar continuidad a obras en curso.

"Para el 2026 estamos proyectando obras estratégicas y una correcta aplicación de los recursos, con un enfoque de justicia social y bienestar para las familias", expresó.

Por su parte, el regidor Rosario Rodríguez, consideró que esta administración ha ejercido el presupuesto con responsabilidad, en el que se han pagado deudas de administraciones pasadas, no se ha adquirido nueva deuda y los sueldos y aguinaldos se han cubierto en tiempo y forma.

"Sin duda hay temas pendientes que iremos mejorando. Reconozco la disposición del alcalde, incluso después de discusiones, siempre con el ánimo de construir con responsabilidad y fortalecer un trabajo que busca beneficiar a nuestro municipio", enfatizó.

La propuesta del Presupuesto de Egresos 2026, terminó siendo aprobada por mayoría.

DATO:

Para el actual 2025, el presupuesto de Etchojoa fue de 398 milones de pesos, 13 millones pesos al del 2026.

Edgar Coronado
