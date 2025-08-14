  • 24° C
Sonora

¿Buscas trabajo? El Servicio Nacional del Empleo ofrece varias vacantes en Sonora

Encuentra la oferta laboral que mejor se adapta a tu profesión. Hay vacantes en diferentes rubros como industria, comercio, servicios o manufactura

Ago. 14, 2025
Descubre cómo obtener tu próximo empleo / Pexels

Según el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Sonora existen más de 6700 vacantes de empleo, las cuales se ofrecen a través del portal del SNE y de las oficinas regionales.

En esta nota, te contamos como puedes hacer para obtener un trabajo en Sonora, en sectores como comercio, servicios y manufactura, por nombrar solo algunos. Descubre todos los detalles a continuación.

¿CÓMO ACCEDER A LAS OFERTAS LABORALES EN SONORA?

Aquellos que se encuentren en la búsqueda de un empleo para mejorar su calidad de vida, pueden visitar las oficinas regionales del Servicio Nacional del Empleo. En Sonora hay cinco unidades ubicadas en San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Navojoa y Cajeme, las cuales se encargan de captar empresas para publicar sus vacantes.

Otra opción es consultar las vacantes en las redes sociales oficiales, que te dejaremos en detalle a continuación:

  • Facebook: Servicio Nacional de Empleo Sonora
  • Instagram: sne_sonora
  • X: @SNESonora

Las vacantes son publicadas a diarios y en ellas tendrás todos los datos para postularte a tu próximo empleo.

El comercio es uno de los sectores más solicitado y se ofrecen empleos en tiendas de abarrotes, ropa y todo lo que relacionado con compra y venta. Además, también se ha visto un crecimiento en el rubro industrial.

FERIA NACIONAL PARA LAS JUVENTUDES: TU OPORTUNIDAD PARA CONSEGUIR EMPLEO

El próximo 25 de agosto se llevará adelante la Feria Nacional para las Juventudes en Hermosillo donde ofertarán más de 450 vacantes de 30 empresas. Será en la Universidad Estatal de Sonora de 09:00 a 15:00 horas y a través de las redes sociales de la Secretaría de Trabajo Sonora pueden registrarse mediante un código QR.

Por otra parte, el 28 de agosto, la Feria llegará a la Ciudad de Obregón, donde también habrá más de 30 empresas participantes. El mecanismo de inscripción es el mismo y se llevará adelante en la Sala del Cabildo del H. Ayuntamiento de Cajeme, de 09:00 a 13:00 horas.

Romina Fiadino
