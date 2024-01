Demandan Buscadoras de Sonora, mayor atención

Durante poco más de tres horas las representantes de los colectivos de madres buscadoras de Sonora escucharon e intercambiaron posturas con la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

Al terminar el encuentro la funcionaria abandonó la sede del encuentro por el área de la cocina del restaurante del hotel sede, para evadir el encuentro con los medios de comunicación.

Cecilia Flores, una de las líderes presentes en el encuentro, refirió que entre los puntos que plantearon es que se hagan búsquedas con mayor precisión en las funerarias donde recogen cuerpos sin identificar que muchas veces terminan en una fosa común.

"Queremos que se haga de verdad una buena búsqueda en todas las funerarias porque ¿qué tal si mi hijo estuvo en una funeraria o en una fosa común porque levantaron su cuerpo y al no aparecer nadie que lo reclamó, lo llevaron a una fosa común?, cuestionó.

Indicó que sigue pendiente la puesta en operación del Centro Estatal Forense, no abordaron el asunto de las fosas clandestinas encontradas en la zona del campo pesquero de El Choyudo en la costa de Hermosillo, entre otros pendientes.

"Queríamos tratar ese tema y tampoco nos permitieron hablar porque todas las mujeres querían hablar, las peticiones son de la búsqueda inmediata, de la adquisición de maquinaria que tanto necesitamos y que ocupamos por los lugares donde hacemos las búsquedas", refirió.

"El comisionado estatal se va a hacer cargo de hacer la petición (de la retroexcavadora) y nosotras vamos a decirle los lugares donde la ocuparemos", indicó.

ESCUCHAN MUCHAS PROMESAS

Alejandra Lira Muñoz, del Colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, calificó como una reunión en la que escucharon muchas promesas y buenas ideas y ellas como familias de personas desaparecidas lo que necesitan es que haya respuestas inmediatas.

"Como familias afectadas, le decimos a la comisionada que ya no queremos promesas ni que anoten en un cuaderno las inquietudes, queremos respuestas inmediatas, ya estamos cansadas de este tipo de reuniones y de estas promesas que quedan sin resultados", puntualizó.

Reconoció que hay un cambio en el trabajo con el nuevo comisionado de Búsqueda a nivel estatal, aunque se necesita más efectividad.

"Necesitamos que haya cambios para mejorar, en Obregón sí hemos tenido buen acompañamiento de seguridad tanto de Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, pero hace falta más", expuso.

Temas como las fosas comunes, la efectiva toma de muestras de ADN y ampliar la presencia de la Comisión de Búsqueda en la región Sur y Norte del Estado, son prioridades para ellas también.

"Queremos que se tomen las muestras de ADN a todos los cuerpos porque sabemos que de ahí van a salir muchos identificados y se van a poder entregar a sus familias", indicó.

MANDA MENSAJE AL PRESIDENTE LÍDER DE GUERRERAS BUSCADORAS

Ana Isabel Castro Cota, del grupo Guerreras Buscadoras de Cajeme, le mandó un mensaje directo y fuerte al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por medio de la comisionada Nacional.

"La verdad esta reunión para nosotras fue como las que hemos tenido durante años, son puras promesas y la verdad no hay hechos, no hay avances, no hay nada.

"Entonces mi mensaje que yo le di a la Comisionada Nacional de Búsqueda para el presidente de la República, es que le diga que tiene una deuda con el Estado Mexicano, hay muchísimos desaparecidos y no están haciendo nada", dijo categórica.

Refirió que al contrario, en Sonora se incrementan los índices de violencia porque todos los días hay desaparecidos.

"Sabemos que dotan de recursos a los estados, le hicimos notar que nosotros las familias trabajamos con recursos propios, hacemos los hallazgos nosotras, hacemos las actividades con ventas de aguas para sacar fondos para ir a las búsquedas", expuso.