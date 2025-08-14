Bloquean carretera Navojoa-Tesia

Habitantes de la comisaría de Tesia bloquearon este jueves la carretera de ese lugar, para exigir a los gobiernos Estatal y Municipal obras de ampliación.

Los vecinos, que mostraron pancartas en las que pidieron una rúa segura y no más accidentes, impidieron el paso vehicular durante una hora y media.

La protesta fue encabezada por el dirigente de la Guardia Tradicional de Tesia, Sixto Calixto Félix Moroyoqui, quien anunció que ésta es la primera de varias acciones a realizar hasta que haya una respuesta positiva.

"Vamos a exigir con firmeza dichas obras, a través de las autoridades tradicionales de nuestra comunidad, y esperemos que se nos atienda", dijo.

Explicó que la carretera Navojoa-Tesia, que es de 12 kilómetros, es muy angosta, de sólo seis metros, por lo que piden que se amplíe a nueve, lo que disminuiría notablemente el riesgo de percances.

"Aquí hay muchos accidentes; muchas personas han fallecido; es que apenas caben dos carros; no sé qué están esperando las autoridades, sobre todo la Junta de Caminos del Gobierno del Estado, para atender este problema", señaló.

Asimismo, durante el bloqueo, los manifestantes hicieron énfasis en que no quieren bacheo ni recarpeteo, como lo pretenden hacer las autoridades, sino que "queremos la ampliación ya, lo más pronto posible".

"Ya tenemos muchos años con esta problemática. No puede ser que el Gobierno no atienda estas cosas, donde el peligro de morir de cada uno de nosotros está latente todos los días, al pasar por esta carretera tan peligrosa", expresaron.

FRASE

"Tesia no quiere lujos, sino una carretera segura y digna": Sixto Calixto Félix