  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 14 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Bloquean carretera Navojoa-Tesia

Vecinos exigen ampliación de la rúa, que es muy angosta, lo que causa muchos accidentes

Ago. 14, 2025
Bloquean carretera Navojoa-Tesia

Habitantes de la comisaría de Tesia bloquearon este jueves la carretera de ese lugar, para exigir a los gobiernos Estatal y Municipal obras de ampliación.

Los vecinos, que mostraron pancartas en las que pidieron una rúa segura y no más accidentes, impidieron el paso vehicular durante una hora y media.

La protesta fue encabezada por el dirigente de la Guardia Tradicional de Tesia, Sixto Calixto Félix Moroyoqui, quien anunció que ésta es la primera de varias acciones a realizar hasta que haya una respuesta positiva.

"Vamos a exigir con firmeza dichas obras, a través de las autoridades tradicionales de nuestra comunidad, y esperemos que se nos atienda", dijo.

Explicó que la carretera Navojoa-Tesia, que es de 12 kilómetros, es muy angosta, de sólo seis metros, por lo que piden que se amplíe a nueve, lo que disminuiría notablemente el riesgo de percances. 

"Aquí hay muchos accidentes; muchas personas han fallecido; es que apenas caben dos carros; no sé qué están esperando las autoridades, sobre todo la Junta de Caminos del Gobierno del Estado, para atender este problema", señaló.

Asimismo, durante el bloqueo, los manifestantes hicieron énfasis en que no quieren bacheo ni recarpeteo, como lo pretenden hacer las autoridades, sino que "queremos la ampliación ya, lo más pronto posible".

"Ya tenemos muchos años con esta problemática. No puede ser que el Gobierno no atienda estas cosas, donde el peligro de morir de cada uno de nosotros está latente todos los días, al pasar por esta carretera tan peligrosa", expresaron.

FRASE

"Tesia no quiere lujos, sino una carretera segura y digna": Sixto Calixto Félix

Raúl Armenta
Raúl Armenta
Contenido Relacionado
Seguridad Pública y Guardia Nacional preparan operativo para el concierto de Shakira en Hermosillo
Sonora

Seguridad Pública y Guardia Nacional preparan operativo para el concierto de Shakira en Hermosillo

Agosto 14, 2025

Hermosillo se prepara para recibir a fans de Shakira y para garantizar la seguridad y el orden durante el evento, el Ayuntamiento anunció un operativo

¿Buscas trabajo? El Servicio Nacional del Empleo ofrece varias vacantes en Sonora
Sonora

¿Buscas trabajo? El Servicio Nacional del Empleo ofrece varias vacantes en Sonora

Agosto 14, 2025

Encuentra la oferta laboral que mejor se adapta a tu profesión. Hay vacantes en diferentes rubros como industria, comercio, servicios o manufactura

Crecen los casos de maltrato animal ¿Dónde denunciar en Sonora?
Sonora

Crecen los casos de maltrato animal ¿Dónde denunciar en Sonora?

Agosto 14, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora trabaja para proteger a los animales y crear un ambiente de mayor seguridad y cuidado