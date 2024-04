Beltrones: Debe Profepa suspender obra del "tren fantasma"

Vamos a solicitar que la Profepa suspenda la obra del llamado "tren fantasma" hasta en tanto no se informe a la población cuánto cuesta quien lo está haciendo, por donde va a pasar y quienes se benefician, dio a conocer Manlio Fabio Beltrones candidato al Senado.

En una reunión con abogados y ex magistrados del poder judicial y consultado sobre el tema, Beltrones Rivera dijo que no está en contra de este proyecto, pero sí de que el gobierno federal lo transparente y le informe a los sonorenses quienes se verán directamente beneficiados y porque se está haciendo con recursos públicos.

Aclaró que hace apenas tres días, es decir el pasado 11 de abril, el gobierno realizó la solicitud a la Sermanat para pedir el manifiesto de impacto ambiental, que todavía no les han dado, pero donde ya tienen un año trabajando.

"La Profepa ya debería estar suspendiendo esta obra hasta que tengan Manifestación de impacto ambiental y lo que hay es apenas una solicitud que presentaron hace dos días el gobierno local a la Sermanat para pedir la manifestación de impacto ambiental", apuntó Beltrones Rivera.

Como abogados que son deben saber que proyectos con poca transparencia y por qué no se llevaron a cabo los trámites de manera correcta pueden ser suspendidos.

Que presenten los documentos donde digan que no se va afectar la zona la zona arqueológica de Cocóspera protegida por el INAH, que aclaren a la población que no habrá problemas en sus hogares con el túnel con la construcción en la Colonia Buenos Aires de Nogales, que las casas no están riesgo de caerse y que no habrá afectaciones a la salud por contaminación auditiva.

"No quiero que no lo hagan por supuesto, pero que no lo hagan en lo oscurito y si con el conocimiento de la población", señaló.

Consultado sobre las implicaciones legales que este tema podría tener en materia ambiental, laboral y de derechos humanos, Beltrones Rivera comentó que es muy grave lo que está sucediendo en torno a este proyecto al que calificó de "opaco y poco transparente".

"Hemos presentado tres solicitudes de información al Instituto de Transparencia sobre este proyecto para saber bajo qué condiciones se está haciendo, quién lo está haciendo y lo único que hemos recibido como respuesta es que es un tema de seguridad nacional".

La Ley dice que en este tipo de proyectos debe hacerse una consulta pública y hasta donde sabemos esta no se ha llevado a cabo.

"En Nogales hemos preguntado y ni abogados ni periodistas ni ciudadanos por donde pasará la obra no saben absolutamente nada por eso le llamados el tren fantasma", explicó.

Miente quien diga que existe el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), lo que existe es una solicitud a Semarnat que hizo hace apenas dos días el gobierno, cuando la construcción de la obra inició hace casi un año" declaró el Candidato Manlio Fabio Beltrones en reunión con abogados de Hermosillo.