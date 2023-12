Aumenta cáncer en el Mayo debido a los agroquímicos

Debido al uso incorrecto e indiscriminado de agroquímicos, la Región del Mayo ocupa uno de los primeros lugares de cáncer en Sonora, aseguró el ecologista Máximo Ibarra Borbón.

"Los casos de dicho padecimiento han aumentado, aunque lo nieguen la Secretaría de Salud y otras dependencias de Gobierno", apuntó el ambientalista.

Ibarra Borbón tiene más de 30 años en la lucha contra ese problema, período en el que realizó varias huelgas de hambre y diversas manifestaciones de protesta.

De acuerdo a los resultados de estudios realizados por diferentes organismos sobre plaguicidas peligrosos usados en el sur de la Entidad, indicó, nueve de las diez sustancias más utilizadas presentan toxicidad aguda y crónica, que afectan al ecosistema y son cancerígenos.

El ecologista manifestó que los agroquímicos no son manejados adecuadamente por los trabajadores, quienes no usan el equipo de protección personal, además de que no son capacitados y muchos laboran en forma temporal.

"El problema se agrava porque luego llegan a sus casas y contaminan a sus familias a través de la ropa. No hay una cultura de prevención en este tema", comentó.

Una atención prioritaria y responsable por parte de los tres niveles gubernamentales, fue la que demandó Máximo Ibarra, aunque sostuvo que "lamentablemente se imponen los muchos y grandes intereses de los poderosos sobre lo más preciado que tenemos, que es la salud de la gente del Valle del Mayo".

Otro factor que también contribuye a la afectación de la salud de las personas, dijo, es que continúa la práctica de tirar en las orillas de canales, drenes y en todos lados, los envases con residuos tóxicos, los cuales contaminan y dañan la salud de las personas.

"Ya es hora que las dependencias encargadas de cuidar el medio ambiente y la salud ataquen este problema tan serio antes de que siga agravándose", sostuvo Máximo Ibarra.