Atienden carencias en hospital nuevo

La falta de insumos básicos de limpieza y de otras necesidades que denunció el 31 de enero pasado un enfermero del recién nombrado Hospital IMSS Bienestar de Hermosillo, ya es revisada por las autoridades.

Fue la mañana del 31 de enero cuando Gerardo Gaytán Trasviña, uno de los inconformes por la forma en la que se asignaron las bases al personal médico, le expuso al gobernador Alfonso Durazo Montaño la situación irregular que enfrentan en ocasiones al no tener en disponible ni jabón para lavarse las manos.

El gobernador Durazo aseguró que, ya trabajan para solucionar el problema del desabasto de insumos en el hospital nuevo.

Justo a dos semanas de ese reporte, ayer se le preguntó al gobernador Alfonso Durazo Montaño sobre el avance o acciones que se hayan tomado para atender esa deficiencia que al parecer es frecuente en la mayoría de los centros hospitalarios.

“Estamos trabajando en eso”, respondió el gobernador al terminar el evento en el que se dio el banderazo de inicio de las obras de mejoramiento de las calles del primer cuadro de Hermosillo.

El mandatario no explicó que acciones han tomado ni si han verificado si en realidad el reporte hecho por el enfermero inconforme es real.

CONFIRMAN FALLAS

Un elemento de Cruz Roja que pidió omitir su identidad, confirmó que hay fallas en el nuevo Hospital IMSS Bienestar, aunque es una situación que han visto desde hace años en el antiguo Hospital General del Estado.

“Cuando trasladamos a un herido al nuevo hospital a veces perdemos hasta una hora porque non hay quien lo reciba o no tienen camillas disponibles, la camilla de la ambulancia no puede ingresar ya que el paciente debe ser entregado en un área definida.

“Entonces si no tienen camilleros o no tienen camilla para recibirlo, nos quedamos hasta que estén disponibles”, dijo el socorrista.

El martes autoridades de IMSS Bienestar anunciaron el inicio del proceso de contratación de 100 médicos especialistas, pero no hubo forma de cuestionarle a la titular de ese cargo, Gabriela Nucamendi Cervantes sobre la falta de insumos en el centro hospitalario