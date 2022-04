Atento aviso: multa de $8 mil a quien circule en auto en la playa

El Ayuntamiento informó que esta prohibición vehicular incluye a los conductores de motocicletas y cuatrimotos, cuyo número aumenta en períodos vacacionales como el mencionado.

PUBLICIDAD

"No se van a permitir vehículos circulando por la orilla de la playa, donde siempre juegan niños y caminan los visitantes; es un gran peligro al que no vamos a exponerlos y a quien no obedezca se le sancionará", dijo el secretario Rafael Orduño Valdez.

Indicó que la medida se aplicará en Huatabampito, Las Bocas, Santa Bárbara, Camahuiroa, Agiabampo, El Riíto y Bachoco, que son los lugares que registran mayor movimiento de personas, procedentes no sólo de la región, sino de toda la entidad.

Mencionó que, en el caso de Huatabampito, la Dirección de Servicios Públicos está por terminar un área de estacionamiento y camino para autos, a unos cien metros de la orilla del mar.

El funcionario recordó que, en agosto del año pasado, en dicha playa se registró el atropellamiento de un niño, quien falleció casi instantáneamente.

Orduño Valdez consideró que esa tragedia pudo haberse evitado de haber una disposición como la que acordaron varias dependencias en días pasados, en base a instrucciones del alcalde Jesús Flores Mendoza, que está muy interesado en que los paseantes se diviertan, pero dentro de un orden y responsabilidad.

Ratificó que las playas estarán totalmente libres en acceso, sin restricciones en aforo, como lo indica el semáforo sanitario "Verde" o de bajo riesgo de contagios de covid-19.