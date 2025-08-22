  • 24° C
Arrestan a hombre por robar en su trabajo y mandar hielera con carne para amenazar a empleados

El hombre fue señalado de amenazar a sus compañeros de empresa de donde había sido despedido en la colonia San Benito en Hermosillo

Ago. 22, 2025
Arrestan a hombre por robar en su trabajo y mandar hielera con carne. Foto: FGJES
Arrestan a hombre por robar en su trabajo y mandar hielera con carne. Foto: FGJES

Javier Fernando "N" fue arrestado en Hermosillo como presunto autor intelectual de robo y amenazas en contra de de una empresa automotriz, lugar dónde fue despedido recientemente y empleados. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la encargada de hacer la detención en contra de este hombre.

De acuerdo con las investigaciones hechas por la FGJES, el 8 de agosto, el hombre ingresó a un taller ubicado en la colonia San Benito, dentro del inmueble; el detenido sustrajo herramientas y refacciones entre ellas una bomba de gasolina. Estos hechos habrían impulsado a la empresa a realizar el despido de Javier Fernando "N".

HOMBRE ENVÍA HIELERA CON CARNE PARA AMENAZAR A LA EMPRESA

Según las investigaciones de las autoridades, el 12 de agosto, días después de despido, el hombre regresó al lugar y amenazó a la encargada; Javier Fernando "N" aseguró que atentaría contra la integridad de los empleados. Esto generó inquietud entre los trabajadores y afectación a la paz; lo que llevó a la preocupación dentro de la empresa.

Junto con esto; el sujeto se encuentra investigado por presuntamente enviar a la empresa una hielera con amenazas y pedazos de carne; donde se sospechaba principalmente que fueran de cerdo. Según los reportes, la Policía Estatal acudió a la calle 12 de Octubre, de la colonia San Benito, después de que se reportará la presencia de las amenazas y la carne.

LA FGJES CONTINUARÁ CON LA RECOPILACIÓN DE DATOS

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se continuará con la aportación de datos para compartir al Juez, esto con el fin de que se determine la vinculación a proceso y sea posible ejercer acción penal en contra del sospechoso, Javier Fernando "N".

Esto con el fin de reafirmar su compromiso firme con la legalidad y la seguridad de los ciudadanos de la Entidad, y de Hermosillo.

Jesús Álvarez
