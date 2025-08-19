Arranca Mochilatón en Navojoa con el mensaje de ayudar

Como una herramienta para apoyar a la población vulnerable en este regreso a clases a través del buen corazón de los navojoenses, DIF Navojoa arrancó con la jornada denominada "Mochilaton", en el que se estarán recolectando artículos escolares hasta el próximo 26 de agosto.

Así lo dio a conocer la directora de DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola, quien realizó el arranque oficial del programa bajo el balcón del Palacio Municipal, en una jornada en el que se sumó la Red Mundial de Jóvenes Políticos-Navojoa para impulsar mayormente la jornada.

Para ello, explicó que durante todos estos días, se tendrá habilitado el módulo de recepción, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde y de 5:00 a 7:00 de la tarde, con el fin de recolectar mochilas, cuadernos, lápices, colores, plumas, crayolas y toda clase de artículos escolares con los que se pueda apoyar a estudiantes en el regreso a clases.

Describió que esto representa una esperanza y motivación para muchos niños, especialmente para los más vulnerables, quienes al asistir a la escuela están abriendo una puerta hacia un mejor futuro.

En lo que fue el arranque de la jornada, funcionarios municipales y miembros de la sociedad civil se sumaron con los primeros donativos, en el que de igual manera, externaron el llamado a la comunidad a colaborar y apoyar a familias con dificultades económicas previo a este regreso a clases.

Esta es la primera ocasión que se realiza esta jornada en Navojoa, sin embargo, se confirmó que se buscará replicar año con año, con la idea de seguir ayudando.