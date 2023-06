Apuesta Sheinbaum a energías renovables

En su quinto día de recorrido rumbo al proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, estuvo en San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora.

Frente a militantes y simpatizantes del norte del país, Claudia Sheinbaum destacó que en el movimiento de la Cuarta Transformación, la principal misión es ocupar los grandes recursos naturales y económicos de México para asegurar que el bienestar llegue a todos los rincones del país por igual.

Al respecto, hizo hincapié en la necesidad de asegurar la consolidación de la Cuarta transformación, pues puntualizó que desde sus gobiernos se ha hecho un nuevo modelo de políticas públicas para impulsar el desarrollo de México en temas innovadores como el uso de las energías renovables, lo cual ejemplificó con la nacionalización del litio, la construcción de plantas solares, entre muchas otras obras implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

´´Se quiere que Sonora sea el futuro de la nación ... se nacionalizó el litio, el litio para las mexicanas y mexicanos y que sirva para el desarrollo de Sonora y para el desarrollo nacional´´.

Desde San Luis Río Colorado, Sheinbaum Pardo destacó que, para lograr seguir con los proyectos que generen el gran cambio en México, es necesario recorrer el país para escuchar las grandes necesidades del pueblo que aún quedan pendientes, tras años de corrupción que se vivieron en gestiones pasadas a causa del neoliberalismo.

Como parte de su recorrido por la República Mexicana, Claudia Sheinbaum llegó a la ciudad de Nogales para compartir junto con militantes y simpatizantes sonorenses que su principal motivación para emprender un nuevo capítulo en su vida y en su trayectoria es seguir trabajando para lograr que los mexicanos puedan acceder a los grandes derechos, ´´nosotros no luchamos por un cargo, a nosotros nos quedan claros cuales son los principios de nuestro movimiento, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México´´

"Nada humano nos es ajeno, por encima de todo está el amor al pueblo de México ... no puede caminar el país si hay millones que se quedan atrás, y para ello tienen que construirse un país con prosperidad, con justicia´´.

Sheinbaum Pardo, enlistó como parte de las razones por las que debe continuar la llamada 4T una gran cantidad de políticas públicas, programas sociales y proyectos impulsados por el presidente como es el caso de el Plan Sonora, con el cual la Entidad tiene la planta solar más grande de América Latina, la nacionalización del Litio, la pensión para adultos mayores, entre muchos otros que tienen la finalidad de generar bienestar para todas las mexicanas y los mexicanos.

Finalmente, los asistentes al evento aprovecharon la oportunidad para celebrar a

con un pastel y las tradicionales mañanitas por su cumpleaños, este 24 de junio.