Alertan a mujeres sobre peligro en un bar de Hermosillo

"Ojalá pudiera leer este hilo y compartirlo para prevenir, estoy que aún no lo creo, en shock, con una sensación de querer vomitar, pensaba que aquí no pasaban estas cosas, hasta que anoche casi le sucede a una persona a quien quiero mucho", inicia su mensaje.

"Anoche estaba con unos amigos en un bar y llegó una amiga que conozco hace 12 años, le llamaré ´Ana´ para proteger su identidad, ella venía en perfecto estado, se tomó una cerveza con nosotros y me dijo que iba a ir al baño. Pasó media hora y la vi que estaba con dos mujeres de unos 25 años y un hombre como de 30, pensé que eran amigos o conocidos y me regresé a mi mesa".

El joven cuenta que pasó media hora y su amiga no volvía, fue a buscarla de nuevo y le preguntó si todo estaba bien, a lo que la chica contestó que sí, que eran amigos. Sin embargo, la notó un poco tomada, por lo que le pidió que volviera con ella a la mesa, pero su amiga se negó.

"Pasó media hora y volví a buscarla y ya no estaba donde mismo, por lo que le pregunté a las otras dos chicas dónde estaba Ana, a lo que me respondieron: ¿Qué Ana?...aaaah, Ana, anda al otro lado, con ´José´, (así le pondremos al wey), la busqué y la vi abrazada de él, un poco borracha pero todavía en sus facultades, a los pocos minutos volví por ella, pero ya estaba demasiado tomada, a punto del desmayo, por lo que concluí que le habían puesto algo en su bebida".

Ante el estado de su amiga, trató de llevarla a casa, pero las dos supuestas amigas le dijeron que ellas le pedirían un Uber, debido a que no confiaban en él porque era hombre, sin embargo, él se negó a dejarla con ellas y empezaron a discutir. "En eso llegó José y me dijo que él la llevaría a su casa, que ya le había pedido un Uber, que era amigo de ella de toda la vida, pero no se lo permití. ´Ella vino conmigo y se va conmigo´, le dije".

El chico contó que pidió un auto de alquiler y llevó a Ana a su casa, pero en el camino su celular comenzó a sonar, era un número que su amiga no tenía registrado; era José que le preguntaba dónde estaban y le pedía que al llegar le mandara la dirección para ir.

Aseguró que el hombre le marcó en dos ocasiones, cada vez más ansioso, pero le dijo que no, que su amiga ya estaba por entrar a su casa y no se iría hasta dejarla segura.

"De repente, José cambió su tono de voz y me dijo algo que me dio escalofríos hasta ahorita, me retumba y hace eco en la cabeza, me dijo: ´te doy 3 mil pesos si me la traes ahorita como está´, le colgué y bloqueé su número".

"Tres mil pesos es el precio que le dieron a la vida de mi amiga, si no hubiera sido firme, ahorita estuviera llorando una tragedia".

El joven terminó pidiendo a las mujeres que no tomen bebidas que desconocidos les ofrezcan abiertas y a los hombres que las cuiden y acompañen si las ven en una situación de peligro.