Afonso Durazo garantiza a todos los alcaldes que les llegará el recurso para el pago de aguinaldos

Ante la queja de algunos alcaldes de Sonora por falta de recursos en esta recta final del año, el Gobernador Alfonso Durazo aseguró que habrá dinero tal como está programado para tranquilidad de los presidentes municipales.

Entrevistado luego de tomar protesta a los integrantes del Consejo estatal de Vivienda 2023-2027, Durazo Montaño refirió que generalmente en la recta final de cada año, tanto los ayuntamientos como el Gobierno estatal batallan por el flujo de recursos.

"Siempre a fin de año, tanto el Estado como los municipios tenemos necesidad de mayores recursos, particularmente por el impacto del aguinaldo.

"Estamos trabajando de manera muy coordinada con todos los ayuntamientos, a ninguno le va a faltar (recursos), absolutamente a ninguno, todos tiene garantizado el apoyo necesario para contar con los recursos requeridos para pagar los aguinaldos", aseguró.

Algunos alcaldes como el de Mazatán, que es del partido Movimiento Ciudadano, han externado inquietud por la falta de dinero en este cierre del año.

Rogelio Esquer, presidente municipal de Mazatán, expuso en entrevista previa, que tienen riesgo en el traslado de enfermos por falta de combustible para la ambulancia y la misma situación enfrentan con la recolección de basura.

"Estamos a la buena de Dios, hicimos un presupuesto en el que nos basamos en la prospección de ingresos del Gobierno del Estado y resulta que a final de año no lo estamos recibiendo.

"Esto nos pone en una situación crítica porque los municipios no tenemos la capacidad que sí tiene el Estado, ahorita está peligrando el servicio de recolección de basura y el traslado de pacientes de emergencia.

"La gasolinera no es beneficiencia pública y nos cobra el combustible y si no tenemos la capacidad de pago conforme a lo que programamos, no le pagamos porque no lo tenemos el recurso, pues nos atan de manos", expresó.

En octubre tuvieron una reducción en el flujo, recordó, y está en espera a ver cómo se comporta el suministro del recurso correspondiente a noviembre y diciembre.

"Al municipio de Mazatán le faltan 3.2 millones de pesos por recibir de acuerdo a lo que establece la Ley de Ingresos", indicó.