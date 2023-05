A la "congeladora" Ley de Movilidad en Sonora: Vigilantes del Transporte

Tras haber concluido el periodo de sesiones ordinarias del Congreso del Estado de Sonora, colectivos de la sociedad civil organizada denunciaron que la Ley de Movilidad pasó a la "congeladora" sin ser reformada para contemplar a todos los sectores como discapacitados, peatones y ciclistas, ya que dicha normatividad debió ser homologada desde mayo, informó Alfonso López Villa.

El presidente de la asociación Vigilantes del Transporte en Sonora, detalló que la iniciativa enviada a comisiones por el Gobernador Alfonso Durazno Montaño el pasado 8 de marzo, no está completa y hasta la fecha han pedido a los diputados un diálogo para mejorarla, pero no han sido atendidos.

"La iniciativa que metió el Gobierno del Estado ya la revisamos, pero la vemos muy corta, pero es una iniciativa que se tiene que enriquecer, pero se fue al congelador".

"Ahí está en el Congreso del Estado y no han convocado al parlamento abierto, no con la sociedad, ni con las empresas para aterrizar la propuesta, y vemos que existe un reclamo de espacios y el Congreso no es empático para discutirla´´, refirió.

Alfonso López Villa expresó que actualmente el Poder Ejecutivo pretende tener dos leyes diferentes, una para peatones y ciclistas, y otra únicamente para el transporte, lo cual, aseguró va en contra de la Ley Federal de Movilidad que considera una sola normatividad.

´´Gracias a asociaciones civiles continuamos metiéndole presión al Congreso, pero la única respuesta que hemos tenido hasta la fecha es silencio, no se pronuncian, no dicen nada, y pues vamos a seguir hasta que esto avance. Ya que es una ley de gran calado y vemos que no le quieren entrar´´, expresó.

Concluyó con un mensaje a la Comisión de Movilidad del recinto legislativo estatal para que organice un parlamento abierto y escuche el sentir de los sonorenses ´´de a pie´´, que no dejen en el olvido la propuesta como muchas otras.