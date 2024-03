8M: Mujeres sonorenses ganan 30% menos que los hombres en Sonora

La llamada "brecha salarial" es un problema real que afecta a las mujeres en Sonora en un 28 por ciento estimado en sus ingresos en relación con lo que perciben los varones, explicó el economista y analista Alejandro Romero.

El especialista precisó que existe un mínimo porcentaje en el que las mujeres perciben mejores ingresos que los hombres, lo que se debe a varios factores como la falta de apoyo en programas de estancias para hijos, lo que limita de manera directa la disponibilidad de ellas para desempeñar funciones que requieren de mayor tiempo en la empresa.

INGRESO PROMEDIO DE LAS MUJERES EN SONORA

"Si en Sonora el ingreso mensual promedio de las mujeres es de 7 mil 831 pesos, el hombre percibe 10 mil 809 es una brecha salarial de género de 28 por ciento", expuso.

En el comparativo a nivel nacional, refirió que el ingreso promedio de la mujer es de 6 mil 360 pesos al mes contra 9 mil 762 pesos de los hombres.

Eso marca una brecha salarial de 35 por ciento, indicó, según los datos oficiales del Inegi.

"Hay otros factores que frenan el acceso a la mujer a puestos directivos o de alto nivel en las empresas, como es el hecho de situaciones de maternidad o de cuidado de los hijos, el trabajo no remunerado que realizan en el hogar y que no se valoran a ellas", sostuvo.

Muchos de esos puntos hacen que los empresarios la piensen antes de asignar a mujeres a cargos altos en las estructuras, indicó, aunque la mujer tiene la misma o en ocasiones más capacidad que el hombre.

Esas limitantes que no deberían existir, explicó, llevan a muchas mujeres a ocuparse en la informalidad donde obviamente pierden las oportunidades de desarrollarse ampliamente en el mundo profesional.

CARRERAS PROFESIONALES

"Hay otros aspectos como la tendencia de las carreras profesionales que eligen, por ejemplo, el sector de la minería y la geología es muy bien pagado pero se complica a una mujer desarrollarse ahí, aunque ya hay algunas que están incursionando en esas áreas", precisó.

La ley establece que debe haber igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, precisó, solo que a la hora de considerar disponibilidad de movilidad, de tiempo y de cargas de trabajo, el hombre lleva ventaja porque no se hace cargo del cuidado de niños o de mantener el orden el hogar.

"A la hora de definir puestos de mando en una empresa, a veces buscan que sea alguien que esté disponible las 24 horas los siete días de la semana o que tenga la disponibilidad de viajar en cualquier momento a otra ciudad.

"Hay mujeres que tienen esa disponibilidad de independencia, que no se limitan por tener que cuidar hijos o que no tienen inconveniente en ir a determinado punto fuera de la ciudad donde radica, pero no es la mayoría de ellas las que están en esas condiciones laborales", mencionó.

Por ley, expuso, una empresa no puede pagar menos a una mujer que desempeña el mismo trabajo y responsabilidad de un hombre ya que eso es discriminación y es sancionable.

"Creo que ese tipo de discriminación no está tan latente, las mujeres están más conscientes de sus derechos y si hubiera alguna situación de ese tipo seguramente lo denunciarían", dijo.

Hay áreas donde dominan ellas, indicó, por ejemplo en las direcciones de Recursos Humanos, pero si analizas los puestos en direcciones de finanzas o de administración, se reduce la presencia de mujeres.

"Prácticamente menos del 10 por ciento de las direcciones generales de las empresas de México son ocupadas por mujeres, entonces digamos que hay cierta limitación para ellas", refirió.