Invitan a divertirse en "Cómo quieras, pero vamos a bailar"

Un recorrido musical desde los años 40´s hasta los 90´s será la trama de la obra "Como quieras, pero vamos a bailar" que estará protagonizada por Adolfo Ortega conocido como "Fito Show" y Móni Gutiérrez, quienes desarollarán la historia con decenas de actores y bailarines.

La puesta en escena cuenta con el respaldo del coreógrafo profesional Josué Machado y del director teatral Rubén Ramírez. La presentación será el 25 de octubre en el teatro del Itson con dos funciones 18:00 y 20:00 horas.

La venta de boletos físicos estará disponible a partir del 30 de agosto en las instalaciones de La Clínica, academia de baile ubicada en calle Zacatecas entre No Reelección y Guerrero. Así también en el establecimiento Coyotas Lulú, con dirección en calle California entre Náinari y Morelos.

Adolfo Ortega comentó que esta obra se hace gracias al esfuerzo de la casa productora Mofi, que por ahora trae este espectáculo local y próximamente serán producciones foráneas.

"Es una obra en la habrá música y coreografías de principio a fin, con aproximadamente 25 cambios de vestuario, en la escenografía tendremos pantallas, sabemos que se divertirán con todo lo que estamos preparando", aseguró el protagonista.

Por su parte Moni, comentó que con esta obra se pretende crea cultura a través de la danza y teatro, invitó a revisar la página en redes sociales @comoquierasperovamosabailar donde se podrán consultar informes, así como imágenes y videos que darán la idea de lo que se podrá ver en la puesta en escena.

Otros de los actores que participarán son Aurora Torres y Omar Rodríguez, quienes representarán a varios personajes de esa época y que harán que el público ría a carcajadas.

LA COREOGRAFÍA

Será el coreógrafo profesional Josué Machado, propietario de la academia de baile "La Clínica" quien dirigirá los números musicales que se presentarán en la obra, representativos a las distintas épocas.

"Me gusta ser parte de proyectos que en este caso baile y danza, el baile me ha conectado con muchas cosas, me ha dado trabajo y me ha llevado a conocer grandes personas y amigos", comentó Josué.

El director de los números musicales informó que el elenco presentará siete coreografías con remix de melodías características de esas épocas.

Por su parte, Susy Godoy, quien es también maestra de zumba, una de las bailarinas y actiz de la obra destacó que este proyecto se armó para ofrecer un espectáculo para un público diferente.

EL CASTING

El director de "La Clínica" y los productores de la obra lanzaron una invitación para todas aquellas personas que gustan del arte del baile, para sumarse a esta obra, por lo que se hará un casting para ser parte del elenco.

"La convocatoria es abierta para todos los bailarines y bailarines de Obregón, el requisito es ser mayores de 15 años y tener disponibilidad para ensayos y presentaciones", comentó Josúe Machado.

Cabe destacar que Josué es un destacado coreógrafo y bailarín profesional, quien ha hecho equipo con Károl G, Belinda, Margarita "La Diosa de la Cumbia", Bianka Marroquín entre otros.

Las audiciones serán este sábado 10 de agosto, en las instalaciones de "La Clínica" con dirección en calle Zacatecas 211 entre No Reelección y Guerrero, a las 10:00 horas.